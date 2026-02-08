विज्ञापन

‘धुरंधर’ के 'हमजा' की बेगम ने ढाया कहर, हर तरफ हुस्‍न के चर्चे

सुपरफिट फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह उर्फ हमजा की बेगम का किरदार निभाने वाली सारा अर्जुन का नया लुक वायरल हो रहा है. 

Read Time: 3 mins
Share
‘धुरंधर’ के 'हमजा' की बेगम ने ढाया कहर, हर तरफ हुस्‍न के चर्चे
Photo: Instagram@saraarjunn

Sara Arjun New Viral Look: सुपरफिट फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह उर्फ हमजा की बेगम का किरदार निभाने वाली सारा अर्जुन का नया लुक वायरल हो रहा है. सारा अर्जुन अपने लेटेस्ट लुक में ब्‍लैक साड़ी में नजर आ रही हैं. सारा अर्जुन ये तस्‍वीरें अपने इंस्‍टाग्राम पर शेयर की हैं. तस्‍वीरों में वे काफी खूबसूरत लग रही हैं. उनके फैंस फोटोज पर जमकर प्‍यार लुटा रहे हैं और उनकी फिटनेस की काफी तारीफ कर रहे हैं. धुरंधर फिल्‍म के सुपरहिट होने के बाद से सारा अर्जुन की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी है. 

'छोटी ऐश्वर्या' सारा अर्जुन 

सारा अर्जुन को प्‍यार से फैंस 'छोटी ऐश्वर्या' कहते हैं. 'पोन्नियिन सेलवन' फिल्म में ऐश्वर्या राय के बचपन का रोल निभाकर वे काफी फेमस हुई थीं. इसके बाद ही उन्‍हें 'छोटी ऐश्वर्या' के नाम से फेम मिला. फिल्‍म धुरंधर में सारा अर्जुन ने यलीना जमाली का किरदार निभाया, जो एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की बेटी है. उनके इस किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया है. खास बात ये है कि रणवीर सिंह के अपोजिट काम करने वाली सारा अर्जुन उनसे करीब 20 साल छोटी हैं. 

साड़ी में दिखना चाहती हैं स्लिम और लंबी, काम के हैं ये 5 हैक्स, हर कोई देखता रह जाएगा

सारा अर्जुन की लेटेस्‍ट तस्‍वीरें 

Latest and Breaking News on NDTV

सारा अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर जो फोटोज शेयर की हैं, उसमें वे काली साड़ी में दिख रही हैं. साड़ी को उन्‍होंने ग्रेसफुली कैरी किया है. उनका लुक काफी एलीगेंट लग रहा है. 

(Photo: Instagram@saraarjunn)

Latest and Breaking News on NDTV

सारा की खास बात ये है कि वे जितने एलीगेंट तरीके से वेस्टर्न आउटफिट्स कैरी करती हैं, उतने ही स्‍टाइलिश तरीके से देसी लुक में भी नजर आती हैं. इन तस्‍वीरों में सारा का रॉयल अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है. 

(Photo: Instagram@saraarjunn)

Latest and Breaking News on NDTV

सारा ने जो ब्‍लैक साड़ी पहनी है, उसमें जरदोजी वर्क है. इसके साथ उन्‍होंने बाल खुले रखें हैं और नेकलाइन खाली रखी है. जिसे देखकर फैंस उन्‍हें प्रिंसेस लुक जैसा बता रहे हैं. 

(Photo: Instagram@saraarjunn)

Latest and Breaking News on NDTV

सारा अर्जुन की इस साड़ी में गोल्ड का टच भी दिख रहा है. यह साड़ी किसी भी तरह के फंक्‍शन, शादी, पार्टीज के लिए बेहतरीन विकल्‍प हो सकती है.  

(Photo: Instagram@saraarjunn)

Latest and Breaking News on NDTV

साड़ी के साथ सारा ने बैकलेस फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना हुआ है. डीप नेकलाइन और बैक पर डोरी डिजाइन वाला ब्‍लाउज उनकी खूबसूरती में चार-चांद लगा रहा है. 

(Photo: Instagram@saraarjunn)

Latest and Breaking News on NDTV

सारा ने साड़ी के साथ हैवी झुमके पहने हैं, जिनमें रेड और ग्रीन पर्ल्स दिख रहे हैं. साथ में सारा का मिनिमल मेकअप उन्‍हें परफेक्‍ट रॉयल लुक दे रहा है.
(Photo: Instagram@saraarjunn)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sara Arjun, Sara Arjun 5 Best Pictures, Sara Arjun Viral Photos, Sara Arjun Fashion, Sara Arjun Latest Pics
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com