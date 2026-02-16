धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन, तमन्ना भाटिया और श्रीनिधि शेट्टी ने ईशा फाउंडेशन में मनाई महा शिवरात्रि, सितारों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल

कल देशभर में महाशिवरात्री का त्योहार मनाया गया, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी यह दिन बेहद खास था. सेलेब्स ने पूरे उत्साह के साथ मनाया. धुरंधर एक्टर सारा अर्जुन, तमन्ना भाटिया, KGF स्टार श्रीनिधि शेट्टी और मौनी रॉय समेत कई सेलिब्रिटीज ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया. इवेंट के दौरान सारा, तमन्ना और श्रीनिधि का डांस वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप में तमन्ना ग्रुप में सबसे आगे सारा अर्जुन और दूसरे भक्तों के साथ खुशी से डांस करती हुई दिख रही हैं. एक वीडियो में अर्जुन और श्रीनिधि शेट्टी एनर्जेटिक डांस मूव्स करती दिख रही हैं.

#WATCH | Actors Tamannaah Bhatia, Sara Arjun attended the Mahashivratri 2026 celebrations at the Isha Yoga Centre in Coimbatore, Tamil Nadu pic.twitter.com/Vw6QE75Drt — ANI (@ANI) February 16, 2026

ईशा फाउंडेशन द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में सारा कहती दिखीं, "आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं बहुत अच्छा समय बिता रही हूं. मैं सच में बता नहीं सकती कि यहां आकर और अब तक कई शानदार परफॉर्मेंस देखकर कितनी शुक्रगुजार और खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं." श्रीनिधि ने कहा, "हर साल, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पार्टी क्यों नहीं करती. आपको क्या लगता है कि मैं पार्टी क्यों नहीं करती? आपको मुझे महाशिवरात्रि पर देखना चाहिए. आज रात यही है. मुझे उम्मीद है कि आप सब जाग रहे होंगे और रात का मज़ा ले रहे होंगे.” तमन्ना ने कहा, “मैं जितना हो सके उतना डांस करने की कोशिश करूंगी ताकि मैं जागती रह सकूं.”

वर्क फ्रंट पर, तमन्ना भाटिया अगली बार एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ ववन में दिखाई देंगी. फिल्म अरुणाभ कुमार ने लिखी है और दीपक मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने डायरेक्ट किया है. इसे शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने प्रोड्यूस किया है. ववन इस साल थिएटर में रिलीज होने वाली है.

फिल्म अब 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. पहले इसके 2025 में छठ के आसपास रिलीज़ होने की उम्मीद थी. सोशल मीडिया पर बदली हुई तारीख शेयर करते हुए, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने कहा था, “जंगल ने फुसफुसाया है. “द फोर्स 15 मई 2026 को रिलीज़ होगी. बड़े पर्दे के एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए.” सारा की बात करें तो, वह धुरंधर 2 की रिलीज़ के लिए तैयारी कर रही हैं.