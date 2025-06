सड़ती गर्मी में परफ्यूम की खुशबू भी है बेअसर तो यह काम आपको महकाएगा 24 घंटे

How To Smell Good All the Time: सोचिए आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं. वो भी इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ खास पहना है. बल्कि इसलिए कि आप के पास से एक हल्की और सुकून देने वाली खुशबू आ रही है. अच्छी महक सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ाती बल्कि आपकी पर्सनालिटी (Tips to Make Personality Impressive) को भी एक खास पहचान देती है. किसी परफ्यूम की खास महक आपकी शख्सियत की पहचान बन सके. इसके लिए जरूरी है कि आप परफ्यूम (Long Lasting Perfume Kaun Sa Hai) भी ठीक तरह से लगाएं. परफ्यूम लगाने का भी एक खास तरीका होता है. इसके लिए आपको एक सही रूटीन अपनाना पड़ सकता है. हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे असरदार टिप्स. जिन्हें फॉलो करके आप दिन भर कॉन्फिडेंस के साथ महकते रह सकते हैं.

इस तरह लगाएं परफ्यूम (Right Way to Apply Perfume)

परफ्यूम लगाने से पहले उसे लेयर करना बहुत जरूरी है. सबसे पहले नहाने के बाद ऐसा बॉडी लोशन या बॉडी क्रीम लगाएं जिसमें हल्की सी खुशबू हो. क्रीम का चुनाव भी सही तरीके से करना जरूरी है. आपको एक ऐसी क्रीम खरीदनी है जिसकी खुशबू आपके परफ्यूम की फ्रेग्नेंस से मेल खाती हो. इसके बाद परफ्यूम को उन जगहों पर लगाएं जहां शरीर की गर्मी ज्यादा होती है और पसीना भी ज्यादा आता है. जैसे कि कलाई, गर्दन, कानों के पीछे और कोहनी के अंदरूनी हिस्से में. ये जगहें खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने में भी मदद करती हैं. परफ्यूम को स्किन पर स्प्रे करने के बाद उसे रगड़ें नहीं, बल्कि नेचुरल तरीके से सूखने दें. इससे इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है.

किसी भी परफ्यूम की खुशबू तभी टिकेगी जब शरीर साफ - सुथरा रहेगा. रोजाना नहाना जरूरी है. खासकर ऐसे बॉडी वॉश या साबुन से जिसमें हल्की खुशबू हो. नहाते समय खास ध्यान दें अंडरआर्म्स, गर्दन, पैरों और प्राइवेट पार्ट्स को सही तरीके से क्लीन करें. ये जगहें पसीने और बदबू से सबसे तेजी से भर जाती हैं. सप्ताह में एक-दो बार एक्सफोलिएशन करें यानी स्क्रब करें ताकि शरीर की डेड स्किन भी हटे और स्किन साफ-सुथरी रहे. इससे बदबू तो दूर होती ही है साथ-साथ स्किन की ताजगी भी बनी रहती है.

डिओडरेंट का इस्तेमाल केवल पसीने की बदबू को छिपाने के लिए नहीं बल्कि शरीर को महकाने के लिए भी किया जाता है. ऐसा डिओडरेंट चुनें जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करे, लेकिन पसीना रोकने की कोशिश न करे. बहुत से लोग एंटीपर्सपिरेंट इस्तेमाल करते हैं. जो पसीने को ब्लॉक कर देते हैं. लेकिन इससे स्किन को नुकसान हो सकता है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो नेचुरल या हाइपोएलर्जेनिक डिओडरेंट चुनें. नहाने के तुरंत बाद और जब स्किन पूरी तरह सूखी हो तब ही डिओडरेंट लगाएं.

आपकी खुशबू केवल आपके शरीर से नहीं, बल्कि आपके कपड़ों से भी आनी चाहिए. इसके लिए कपड़े नियमित रूप से धोएं और खुशबूदार डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करें. कपड़े सुखाते समय अगर ड्रायर शीट्स का इस्तेमाल करें, तो उनमें लंबे समय तक ताजगी बनी रहती है.इसके अलावा आप अपनी अलमारी में लैवेंडर या अन्य सूखे फूलों के सैशे रख सकते हैं. ऐसा करने से आप जब भी कोई कपड़ा पहनने के लिए निकालेंगे उसमें से भी भीनी भीनी महक आती रहेगी. प्रस्तुति: रोहित कुमार

