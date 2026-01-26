आज मौसम का हाल: गणतंत्र दिवस परेड (26 Jaunary Parade) के लिए निकलने से पहले जान लें Weather Update, बुजुर्गों-बच्चों का ऐसे रखें ख्याल, जानें क्या साथ ले जाएं और क्या नहीं?

Weather Update Today, 26th Jaunary: आज 26 जनवरी 2026, सोमवार का दिन है. पूरा देश 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है. दिल्ली का 'कर्तव्य पथ' भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाने के लिए सज चुका है. लेकिन अगर आप आज इस ऐतिहासिक परेड का हिस्सा बनने के लिए घर से बाहर निकलने वाले हैं, तो सबसे पहले अपनी खिड़की के बाहर झांककर मौसम का मिजाज (Delhi Weather 26 Jan 2026) जरूर देख लें.

Delhi Weather 26 Jan 2026: दिल्ली की सर्दी और जनवरी का कोहरा- ये दो ऐसी चीजें हैं जो परेड देखने के अनुभव को यादगार भी बना सकती हैं और थोड़ा मुश्किल भी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज के लिए जो अपडेट जारी किया है, वह उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो सुबह-सुबह परेड स्थल पर पहुंच रहे हैं.

कैसा रहेगा आज दिल्ली में मौसम का मिजाज? (Weather Update Today, 26th Jaunary)

Today's Weather Update: आज दिल्ली का मौसम मिला-जुला रहने वाला है. सुबह की शुरुआत कड़ाके की ठंड और धुंध के साथ हुई है, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप खिलने की भी संभावना है.

1. सुबह का हाल: कोहरा और कड़ाके की ठंड

अगर आप सुबह 4 या 5 बजे परेड के लिए निकल रहे हैं, तो सावधान रहें. आज सुबह का न्यूनतम तापमान 6°C से 8°C के बीच रहने का अनुमान है. सुबह के समय 'हल्का से मध्यम' कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) कम हो सकती है. अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, तो हेडलाइट्स ऑन रखें और रफ्तार धीमी रखें.

2. दोपहर का हाल: सुहावनी धूप

परेड के दौरान यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आसमान आंशिक रूप से साफ रहेगा. धूप खिलने से तापमान बढ़ेगा और अधिकतम तापमान 19°C से 22°C के आसपास जा सकता है. यह समय आउटडोर गतिविधियों के लिए काफी सुखद रहेगा. हल्की से मध्यम हवाएं चलेंगी, जो ठंडक का अहसास कराती रहेंगी.

3. रात का अलर्ट: बारिश की संभावना

यहां एक जरूरी चेतावनी है. मौसम विभाग के अनुसार, एक नया और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है. इसके प्रभाव से आज यानी 26 जनवरी की रात से मौसम बदल सकता है. रात के समय तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश की भी संभावना है, जो कल यानी 27 जनवरी तक जारी रह सकती है. इसलिए अगर आप शाम को देर तक बाहर रहने का प्लान बना रहे हैं, तो साथ में छाता या रेनकोट जरूर रखें.

अनुभव से: ज्यादातर लोग जो टीवी पर या कर्तव्य पथ पर जाकर गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, वे अनुभव कर चुके होंगे कि खासकर इस दिन भले ही कम हो, लेकिन बारिश हो जाती है. तो बेहतर होगा कि आप ऐसी स्थिति के लिए तैयार होकर जाएं.

गणतंत्र दिवस परेड देखने जा रहे हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान (Republic Day Parade Tips)

कर्तव्य पथ पर परेड देखना एक गर्व का क्षण होता है, लेकिन वहां की सुरक्षा और व्यवस्था के कुछ कड़े नियम होते हैं.

जल्द पहुंचें: सुरक्षा जांच में समय लगता है, इसलिए अपने पास (Pass) पर दिए गए समय से कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंचें. प्रतिबंधित सामान: याद रखें कि वहां बैग, ब्रीफकेस, रेडियो, पेजर, खाने-पीने का सामान, कैमरा, दूरबीन और ज्वलनशील पदार्थ ले जाना सख्त मना है. केवल अपना मोबाइल फोन और पास साथ रखें. कपड़ों का चुनाव: सुबह बहुत ठंड होगी, लेकिन दोपहर में धूप निकलेगी. इसलिए 'लेयरिंग' (Layering) करें. यानी एक भारी जैकेट के बजाय दो-तीन पतले गर्म कपड़े पहनें, ताकि गर्मी लगने पर आप एक लेयर उतार सकें.

बच्चे और बुजुर्ग साथ हैं? तो नोट कर लें ये खास टिप्स (Kartavya Path Parade Guide)

परेड देखने के लिए अक्सर पूरा परिवार साथ जाता है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए दिल्ली की यह ठंड भारी पड़ सकती है. उनके लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतें:

बुजुर्गों के लिए:

बुजुर्गों को ठंड सबसे पहले पैरों और कानों से लगती है. उन्हें ऊनी मोजे और मफलर या टोपी जरूर पहनाएं.

अगर घर के बड़े किसी बीपी या शुगर की दवा लेते हैं, तो निकलने से पहले उन्हें दवा जरूर दें. अपने साथ कुछ इमरजेंसी दवाएं भी रखें.

ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत होती है. उन्हें गुनगुना पानी पीने की सलाह दें.

बच्चों के लिए:

बच्चों को अच्छे क्वालिटी के थर्मल्स पहनाएं. उनके सीने को ठंड से बचाना सबसे जरूरी है.

भीड़भाड़ वाली जगह है, इसलिए बच्चे की जेब में एक पर्ची जरूर रखें जिस पर उसका नाम, आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखा हो.

चूंकि अंदर खाने का सामान ले जाना वर्जित है, इसलिए बच्चों को घर से ही अच्छा नाश्ता कराकर निकालें ताकि उन्हें कमजोरी महसूस न हो.

अनुभव से : गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आपको जाते ही कुर्सी नहीं मिल जाती. इसके लिए काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है. काफी बार चेकिंग करानी होती है. इसलिए अगर बच्चे इतने छोटे हैं कि वे चलते-चलते थक सकते हैं, या बुजुर्गों के लिए ज्यादा चलना समस्या है, तो पहले ही सोच लें. गणतंत्र दिवस को आप घर पर भी मना सकते हैं। यह कहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगा?

क्या साथ ले जाएं और क्या नहीं? (Checklist For Republic Day Parade)

क्या ले जाएं (Allowed)

वैध प्रवेश पत्र (Entry Pass/Ticket)

आधार कार्ड या पहचान पत्र

मोबाइल फोन (साइलेंट मोड पर)

सैनिटाइजर (छोटी बोतल)

क्या न ले जाएं (Strictly Prohibited)

बैग और हैंडबैग

कैमरा और दूरबीन

खाने का सामान और पानी की बोतल

माचिस, लाइटर या सिगरेट. डीटेल में जानकारी के लिए आप यह लेख पढ़ सकते हैं.

गणतंत्र दिवस का उत्सव हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है. मौसम चाहे जैसा भी हो, देशवासियों का जोश हमेशा हाई रहता है. बस थोड़ी सी सावधानी बरतकर- जैसे सही कपड़े पहनना और मौसम के अपडेट पर नजर रखना- आप अपनी इस ट्रिप को यादगार बना सकते हैं. 26 जनवरी की रात को होने वाली बारिश से बचने के लिए भी तैयार रहें.

जय हिन्द!

Happy Republic Day 2026