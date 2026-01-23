विज्ञापन

Republic Day Parade 2026: परेड देखने जा रहे हैं तो मोबाइल चार्जर, इयरफोन समेत इन चीजों को ना ले जाएं साथ, नहीं मिलेगी एंट्री

Gantantra Diwas Parade: गणतंत्र दिवस परेड में सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए जाते हैं. इसमें देश के राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रमुख अतिथि समेत कई वीवीआईपी शामिल होते हैं. इसलिए जो लोग परेड देखने जाते हैं, उनके लिए खास नियम बनाए जाते हैं कि वे अपने साथ किन चीजों को ला सकते हैं और किसे नहीं. चेक करें ऐसी चीजों की लिस्‍ट, जिन्‍हें साथ ले जाने की मनाही होती है- 

Republic Day 2026: हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. स्‍कूल, कॉलेज और ऑफिसों में झंडारोहण किया जाता है. इस मौके पर पूरे देश के लोग गणतंत्र दिवस परेड (Republic Day Parade) होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं. यह परेड राजधानी दिल्‍ली स्थित कर्तव्‍य पथ (Delhi Kartavya Path)  पर निकाली जाती है. लोग अपने परिवार, दोस्‍तों के साथ टीवी पर परेड देखते हैं, पर कई लोग परेड (26 January Parade) देखने कर्तव्‍य पथ जाते हैं. अगर आप भी गणतंत्र दिवस परेड (Gantantra Diwas) देखने के लिए जा रहे हैं, तो जाने से पहले यह जान लीजिए कि किन चीजों को ले जाने की मनाही होती है.

गणतंत्र दिवस की परेड में क्या नहीं ले जा सकते

  • किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, ब्‍लेड या नेलकटर इत्‍यादि. 
  • सिगरेट, बीड़ी, गुटका या अन्‍य ज्‍वलनशील पदार्थ. 
  • बड़े बैग या बैगपैक. 
  • खाने अथवा पीने की कोई भी चीज. 
  • ड्रोन, प्रोफेशनल कैमरा या रिकार्डिंग की कोई चीज. 

ये चीजें भी ले जाने से बचना चाहिए 

उपरोक्‍त चीजों के अलावा मोबाइल का चार्जर, इयरफोन, पावर बैंक, बैटरी से चलने वाले गैजेट आदि भी ना ले जाएं. हथौड़ा, आरी, पेचकस आदि ना ले जाएं. इन चीजों को होने पर आपको सुरक्षाकर्मी रोक सकते हैं और परेड देखने की अनुमति नहीं मिलती है. 

परेड देखने जाएं तो क्‍या ध्यान रखें 

परेड देखने जा रहे हैं तो वहां मौजूद सुरक्षा बल और पुलिस के निर्देशों का पालन जरूर करें. जो भी तय किए गए एंट्री गेट और एग्जिट गेट हैं, केवल उनका ही प्रयोग करें. बिना वजह के इधर-उधर घूमने से बचें. कर्तव्य पथ के पास बिना अनुमति के फोटो या वीडियो ना बनाएं.

-प्रस्‍तुत‍ि आरती म‍िश्रा

