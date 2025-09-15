जल्दी घटाना चाहते हैं वजन? नाश्ते में क्या खा रहे हैं दलिया या फिर ओट्स, जानें कौन है आपकी डाइट का हीरो

Dalia or oats to lose weight: सुबह-सुबह नाश्ते की थाली में अगर हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली ऑप्शन चुनने की बारी आती है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, दलिया या ओट्स? दोनों ही सुपरफूड्स सेहतमंद माने जाते हैं, लेकिन जब बात तेजी से वजन घटाने और फिटनेस गोल्स पाने की हो, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर किसे डाइट में शामिल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. आइए जानते हैं, कौन-सा ऑप्शन आपकी वेट लॉस जर्नी को बना सकता है आसान और असरदार.

Daliya Benefits | दलिया खाने के फायदे

गेहूं को दरदरा पीसकर बनने वाला दलिया न सिर्फ सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, बल्कि यह पोषण से भी भरपूर है.

दलिया में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और कम कैलोरी के कारण वेट लॉस में मदद करता है.

रोज़ाना ब्रेकफास्ट में दलिया खाने से ओवरईटिंग की आदत भी कंट्रोल होती है.

Oats for Weight Loss | ओट्स के फायदे

ओट्स को दुनिया भर में सुपरफूड माना जाता है.

ओट्स वेट लॉस के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं.

इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकन फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है.

ओट्स हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.

लेकिन ध्यान रखें, ओट्स को सही मात्रा और हेल्दी तरीके से (ज्यादा शुगर मिलाकर नहीं) ही कंज्यूम करना चाहिए.

Which is Better? | कौन है बेस्ट ऑप्शन?

अगर आप बजट-फ्रेंडली डाइट चाहते हैं तो दलिया आपके लिए परफेक्ट है. वहीं, अगर आप सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ और हार्ट फिटनेस पर भी फोकस करना चाहते हैं, तो ओट्स आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकता है. दोनों ही फूड्स हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली हैं. अब चुनाव आपके बजट और पसंद पर निर्भर करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

