करी पत्ते का पौधा घना कैसे करें? जानें 6 आसान तरीके और खाद देने का सही तरीका

करी पत्ते का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो किया ही जाता है. लेकिन घर में लगा इसका पौधा अगर घना और हरा-भरा हो तो ताजे पत्ते भी आसानी से मिल जाते हैं. कई बार सही देखभाल के बावजूद पौधे में नई शाखाएं नहीं निकलतीं या पत्तियां मुरझाने लगती हैं. ऐसे में गमले, मिट्टी, पानी और खाद देने के तरीके पर ध्यान देना जरूरी है. गार्डनिंग एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार, कुछ आसान तरीकों से करी पत्ते के पौधे की बेहतर ग्रोथ में मदद मिल सकती है.

सबसे पहले सही गमला और मिट्टी चुनें

गार्डनिंग एक्सपर्ट ने बताया कि करी पत्ते के पौधे के लिए ऐसा गमला चुनें जिसमें जड़ों को फैलने की पर्याप्त जगह मिले. करीब 10 से 12 इंच का गमला शुरुआत के लिए ठीक हो सकताा है लेकिन पौधे के आकार के हिसाब से बड़ा गमला भी जरूरी हो सकता है. गमले में पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों. मिट्टी ऐसी रखें जिसमें नमी बनी रहे लेकिनन पानी जमा न हो. बगीचे की मिट्टी में कोकोपीट और मोटी रेत या दूसरी जलनिकासी वाली सामग्री मिलाई जा सकती है.

समय-समय पर करें कटाई-छंटाई

इसके अलावा, पौधे को घना बनाने के लिए उसकी ऊपरी बढ़त को हल्का काटना या नई कोमल टहनियों की पिंचिंग करना मददगाार हो सकता है. इससे सही परिस्थितियों में बगल की शाखाएं निकल सकती हैं. पत्तियां इस्तेमाल करते समय पूरी टहनी को जोर से खींचने के बजााय साफ कैंची से जरूरत के मुताबिक कटाई करें.

फूल और फल पर रखें नजर

अगर पौधा छोटा है और आप पत्तियों की बढ़त चाहते हैं, तो फूलों के गुच्छों को हटाने पर विचाार कर सकते हैं. इससे पौधे की ऊर्जा बीज बनने में खर्च होने के बजाय दूसरी बढ़तत में लग सकती है. हालांकि, फूल या फल हटााना हर पौधे के लिए जरूरी नहीं है.

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कीड़ों की नियमित करें जांच

बता दें कि पत्तियों के नीचे सफेद कीड़े, चिपचिपापन या धब्बे दिखें तो पौधे की जांच करें. नीम तेल का इस्तेमाल करने से पहले उत्पाद के लेबल पर दिए निर्देशों का पाालन करें. पहले कुछ पत्तियों पर छिड़काव करके देखें और तेज धूप में स्प्रे न करें.

सोच-समझकर डालें खाद

करी पत्ते के पौधे को बढ़ने के लिए पोषक तत्व चाहिए. गमले की मिट्टी में अच्छी तरहह सड़ी जैविक खाद सीमित मात्रा में डाल सकते हैं. NPK खाद इस्तेमाल करनी हो, तो पौधे की जरूरत और उत्पाद के निर्देश के मुताबिक ही मात्रा तय करें. ज्यादा खाद डालने से जड़ों को नुकसाान हो सकता है.

छाछ को चमत्कारी खाद न समझें

कुछ लोग पौधों में पतली की हुई छाछ डालते हैं, लेकिन इसे करी पत्ते के लिए प्रमाणित खााद या कीटनाशक नहीं माना जा सकता है. बिना जरूरत छाछ डालने से मिट्टी में बदबू, फफूंद या अन्य समस्याएं हो सकती हैं. पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए सही रोशनी, संतुलित पानी, जलनिकासी और उपयुक्त खाद पर ध्याान देना ज्यादा जरूरी है.

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