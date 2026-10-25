झाइयां कैसे दूर करें? पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए 3 आसान घरेलू उपाय, एक्सपर्ट से जानिए

आजकल चेहरे पर झाइयां और पिगमेंटेशन एक आम समस्या बन चुकी है. कई लोग इसे ठीक करने के लिए महंगे ट्रीटमेंट, क्रीम और घरेलू उपाय आजमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता. स्किन एक्सपर्ट डॉ. उपासना बोहरा के अनुसार, पिगमेंटेशन यानी झाइयां को कम करने के लिए समय और सही देखभाल की जरूरत होती है. अगर, आप भी झाइयों से परेशान है और इनसे छुटकारा पाना चाहती हैं तो डॉ. उपासना बोहरा ने कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खे बताए हैं, जिनकी मदद से स्किन की रंगत सुधारने और झाइयों को कम करने में मदद मिल सकती है.

मुलेठी और दही का फेस पैक

डॉ. बोहरा के मुताबिक, मुलेठी पिगमेंटेशन कम करने में काफी असरदार होती है. झाइयां कम करने के लिए आधा चम्मच मुलेठी पाउडर को दही में मिलाकर पेस्ट तैयार करें और पूरे चेहरे व गर्दन पर लगाएं. इसे कम से कम 30 मिनट बाद सादे पानी से चेहरा धो लें. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन के दाग-धब्बे हल्के होने लगते हैं.

चावल, आलू और चुकंदर का इस्तेमाल

चावल, आलू और चुकंदर का मिश्रण झाइयां दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है. इसे बनाने के लिए चावल, आलू, टमाटर और चुकंदर को अच्छी तरह पकाकर इसका मिश्रण तैयार करें. फिर इसे कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं. गुनगुने दूध में इस पोटली को डुबोकर चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें. ये स्किन को साफ करने और रंगत निखारने में मदद करें.

तुलसी का पानी

डॉ. बोहरा के मुताबिक, जिन लोगों को पिगमेंटेशन के साथ खुजली या स्किन में जलन की समस्या होती है, उनके लिए तुलसी का पानी लाभकारी हो सकता है. इसके लिए 20-30 तुलसी के पत्तों को पानी में पीसकर रातभर कांच के बर्तन में रखें. अगले दिन इसे छानकर चेहरे पर कॉटन की मदद से लगाएं और रातभर लगा रहने दें. इससे स्किन को ठंडक मिलती है और झाइयां कम करने में मदद मिलती है.

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