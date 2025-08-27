दही Vs छाछ, जानें सेहत के लिए दोनों में से कौन है बेस्ट

Curd vs Buttermilk Health Benefits: चाहे गर्मियों की दोपहर हो या सर्दियों का हल्का सा खाना, भारतीय थाली में दही और छाछ हमेशा से खास जगह रखते आए हैं. दोनों का स्वाद और बनावट अलग है, लेकिन दोनों ही शरीर को पोषण देने वाले हैं. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि दही और छाछ में से कौन सा विकल्प सेहत के लिए बेहतर है

दही के फायदे । Curd Benefits

दूध से तैयार किया गया दही पोषण से भरपूर होता है. इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

दही हड्डियों और दांतों को मज़बूत करता है.

यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर पाचन शक्ति सुधारता है.

रोजाना दही खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है.

वजन बढ़ाना चाहते हैं तो दही मददगार है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी ज्यादा होती है.

छाछ के फायदे । Buttermilk Benefits

छाछ दही को फेंटकर और उसमें पानी मिलाकर बनाई जाती है. यह हल्की, पचने में आसान और गर्मियों के लिए आदर्श ड्रिंक मानी जाती है.

इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड पाचन सुधारता है और गैस, एसिडिटी से राहत देता है.

छाछ शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देती है.

यह लो-कैलोरी ड्रिंक है, जो वजन घटाने वालों के लिए बेस्ट है.

इसमें भुना जीरा और काला नमक डालने से इसका स्वाद और फायदे दोनों बढ़ जाते हैं.

दही Vs छाछ: कब कौन बेहतर? । curd vs buttermilk health benefits

हड्डियां और इम्यूनिटी चाहिए तो दही चुनें.

हल्की, पचने में आसान और ठंडक देने वाली ड्रिंक चाहिए तो छाछ बेहतर है.

वजन घटाने के लिए छाछ फायदेमंद है, जबकि ऊर्जा और ताकत के लिए दही सही विकल्प है.

दही और छाछ दोनों ही शरीर को अलग-अलग तरह से फायदा पहुंचाते हैं. इसलिए इन्हें मौसम, डाइट और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनना सबसे अच्छा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

