दही कभी भी और उसके साथ कुछ भी खा लेते हैं तो आज से बंद कर दें, ये चीजें Curd खाते हुए ना लें

Healthy food combination with curd: दही खाना हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. दही खाने से बाल से लेकर स्किन तक को फायदा पहुंचता है, लेकिन अगर इसे सही समय पर और सही कांबिनेशन (Worst Combination With Curd) से नहीं खाया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं. दही को पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है दही के सेवन से शरीर हाइड्रेट रहता है तथा डाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन दही के साथ कुछ चीजों को आयुर्वेद में खतरनाक बताया गया है यह हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है. दही का सेवन अगर गलत कांबिनेशन के (Food Combination With Curd) साथ किया जाए तो यह लीवर को डैमेज तक कर सकता है.

मानसून के मौसम में दही का सेवन बहुत संभलकर करना चाहिए. मानसून में दही को आम के साथ नहीं खाना चाहिए. अक्सर लोग दही और आम को मिला लेते हैं फिर एक साथ खाते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए हानिकारक है. इसलिए दही खाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि (Curd for health) इसे कब खाना चाहिए और किन-किन चीजों के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए.

Photo Credit: Canva

इन चीजों के साथ न खाएं दही | Do not eat these things with curd

दरअसल आम की तासीर गर्म होती है वहीं अगर दही की बात करें तो दही की तासीर ठंडी होती है. दोनों का साथ में सेवन करने से सर्द-गर्म हो सकता है.

मछली के साथ दही को कभी नहीं खाएं. इससे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है साथ ही अपच की समस्या भी हो सकती है.

दही के साथ फ्राइड फूड नहीं लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. फल और खीरे वाले रायता के साथ भी दही नहीं खाएं.

कोशिश करें कि दही के साथ रिफाइंड शुगर और रिफाइंड नमक का सेवन किया जाए.

आप प्याज से बनी किसी भी चीज के साथ दही का सेवन नहीं करें. कई लोग रायता में कटा हुआ प्याज मिलाते हैं, प्याज की तासीर गर्म होती है, जबकि रायता की ठंडी होती है. इन दोनों को एक साथ खाने से चेहरे पर मुंहासे और त्वचा में जलन की समस्या हो सकती है.

दही के साथ घी को भी नहीं खाना चाहिए. घी में फैट्स होते हैं जबकि दही को घी के साथ खाने से मेटाबॉलिज्म स्लो होगा जिससे आलसपन आएगा और नींद आएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.