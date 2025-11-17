विज्ञापन

Crack Coconut Tips: अब नारियल फोड़ना बच्चों का खेल, कुकर से नारियल छिलने की ये न्यू ट्रिक, 5 मिनट में हो जाएगा काम

Crack Coconut Tips: कुकर में नारियल फोड़ने से न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि नारियल छीलना भी आसान हो जाता है. इस तरीके से नारियल खराब नहीं होता और आपको साफ नारियल मिलते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Crack Coconut Tips: अब नारियल फोड़ना बच्चों का खेल, कुकर से नारियल छिलने की ये न्यू ट्रिक, 5 मिनट में हो जाएगा काम
कुकर से नारियल फोड़ने का आसान तरीका
Social Media

Easy Way To Crack Coconut: कच्चा नारियल खाने में स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. नारियल से कई प्रकार के व्यंजन भी बनते हैं, लेकिन नारियल को छीलना बहुत ही मुश्किल का होता है. खासकर जब आपको हाथ से फोड़ते समय टूटने या चोट लगने का डर हो. ऐसे में नारियल को छीलने के लिए लोग तमाम तरह के तरीके खोजते रहते हैं. आज हम भी आपके लिए नारियल छीलने के लिए साउथ का एक आसान और शानदार तरीका बताने जा रहे हैं. कुकर नारियल को छीलने के लिए आसान और समय बचाने वाला तरीका है. कुकर से आप सिर्फ 5 मिनट में नारियल फोड़ सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कुकर की मदद से नारियल को कैसे छीलना है.

यह भी पढ़ें:- Bathroom Cleaning Tips: बाथरूम के चिपचिपे दाग, इस आसान ट्रिक से झट से करें साफ, चमक उठेंगी टाइल्स

कुकर में नारियल फोड़ने से न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि नारियल छीलना भी आसान हो जाता है. इस तरीके से नारियल खराब नहीं होता और आपको साफ नारियल मिलते हैं. यह तरीका सुरक्षित भी है, क्योंकि नारियल फोड़ते समय हाथों में चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है. बस नारियल को सही तरीके से रखें, कुकर में सही मात्रा में पानी डालें और सीटी बजाएं. 5 मिनट बाद नारियल पूरी तरह से फोड़कर छीलने के लिए तैयार है.

नारियल फोड़ने के लिए कुकर का ऐसे करें इस्तेमाल

प्रेशर कुकर में नारियल फोड़ना एक आसान और सुरक्षित तरीका है. आपको बस एक नारियल, थोड़ा पानी और एक प्रेशर कुकर चाहिए. नारियल को कुकर में डालें, थोड़ा पानी डालें और लगभग 1-2 सीटी आने तक पकाएं. 5 मिनट बाद कुकर को थोड़ा ठंडा होने दें और नारियल निकाल लें. इस विधि से नारियल आसानी से फोड़ता है और नारियल छीलना भी बहुत आसान हो जाता है. दरअसल, नारियल को प्रेशर कुकर की मदद से छिलना आसान हो जाता है. इस तरीके से आपका समय भी बचेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Crack Coconut, Coconut, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com