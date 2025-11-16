Bathroom Cleaning Tips: बाथरूम के चिपचिपे दाग, इस आसान ट्रिक से झट से करें साफ, चमक उठेंगी टाइल्स

Bathroom Cleaning Tips: बाथरूम की टाइलों और फिटिंग्स पर गंदगी जमा होने से भद्दे दाग लग सकते हैं. लोग ग्रीस हटाने के लिए ब्रश, केमिकल और कभी-कभी महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दाग अक्सर पूरी तरह से हटने के बजाय और गहरे हो जाते हैं. दरअसल, बाथरूम के गंदे दागों को हटाना हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर इससे परेशान रहते हैं. अगर, आप भी अपने बाथरूम को मिनटों में साफ करना चाहते हैं तो ये आसान ट्रिक बहुत कारगर साबित हो सकती है और बाथरूम की टाइल्स एकदम नए जैसे चमकेगी. चलिए आपको बताते हैं बाथरूम की टाइलों को साफ करने की आसान और असरदार ट्रिक.

सिरका

बाथरूम की टाइल्स के कोनों में या शॉवर क्षेत्र में फफूंद दिखाई दे तो स्प्रे बोतल ले लें. इसमें आधा कप सिरका और आधा कप गर्म पानी मिलाएं. फफूंद लगे क्षेत्र पर सीधे स्प्रे करें और 15 मिनट तक लगा रहने दें. फिर ब्रश से रगड़कर धो लें. फफूंद आसानी से निकल जाएगी. शौचालय के कटोरे को चमकाने के लिए एक कप गर्म पानी डालें. फिर इसमें 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा और 1 कप सिरका मिलाएं. 10 मिनट बाद ब्रश से रगड़कर फ्लश कर दें. इससे बाथरूम की बदबू भी दूर हो जाती है.

आपकी क्रोम फिटिंग्स फीकी लग रही हैं, तो दो नींबू काटें और उन पर नमक छिड़क दें. इन टुकड़ों को नलों पर रगड़ें. नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड चूने के मैल और पानी के दाग हटा देता है, और नल चमकदार हो जाते हैं.

जहां गाढ़ा ग्रीस या साबुन का झाग हो, वहां 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा और 1 बड़ा चम्मच डिशवॉशिंग लिक्विड को थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट का इस्तेमाल खासतौर पर बाथटब, सिंक और शॉवर के शीशे साफ करने के लिए किया जा सकता है.

इसके अलावा बेकिंग सोडा बाथरूम की दुर्गन्ध दूर करने का एक पूर्णतः प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है. इस उपाय को बनाने के लिए एक छोटा कटोरा लें और उसमें 3-4 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा डालें. इस कटोरे को बाथरूम के कोने में या सिंक के पास रखें. बेकिंग सोडा हवा में मौजूद नमी के साथ-साथ गंध पैदा करने वाले कणों को भी अवशोषित कर लेता है, जिससे बाथरूम की गंध स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है.

