मल्टीविटामिन टेबलेट लेने का सबसे अच्छा समय क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें किस समय खाने चाहिए Vitamin B12, Collagen और Magnesium के सप्लीमेंट्स

Perfect time to take Multivitamin: हमारी बॉडी को ठीक तरह से फंक्शन करने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है. ये न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे खानपान से मिल जाते हैं. हालांकि, कई बार बॉडी फूड से न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण ठीक से नहीं कर पाती है. ऐसे में लोग हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के बाद सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हें किस समय और कैसे लेना सबसे सही होता है. गलत समय पर सप्लीमेंट लेने से उनका असर कम हो सकता है और कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है. इसी विषय पर न्यूट्रिशनिस्ट सिल्की महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने अलग-अलग सप्लीमेंट्स को लेने का सही समय और तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

विटामिन डी (Vitamin D)

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखने और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है. इसे नाश्ते या लंच के बाद लेना सबसे अच्छा होता है, खासकर जब खाने में थोड़ा हेल्दी फैट (जैसे दूध, दही, घी या नट्स) हो. फैट के साथ लेने से विटामिन डी शरीर में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है.

विटामिन बी12 शरीर की एनर्जी बढ़ाने और नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है. इसे सुबह खाली पेट लेना चाहिए. इससे यह जल्दी असर करता है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है.

मल्टीविटामिन शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है. इसे नाश्ते के साथ लेना सबसे सही माना जाता है. खाली पेट लेने से कुछ लोगों को गैस की समस्या हो सकती है.

प्रोबायोटिक्स पेट की सेहत और पाचन को बेहतर बनाते हैं. इन्हें खाली पेट या नाश्ते से पहले लेना चाहिए, ताकि अच्छे बैक्टीरिया आंतों तक सही तरीके से पहुंच सकें.

कोलेजन त्वचा, बालों और जोड़ों के लिए फायदेमंद है. इसे सुबह या सोने से पहले लिया जा सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, कोलेजन को अगर विटामिन सी के साथ लिया जाए तो इसका असर और बेहतर होता है.

ओमेगा-3 दिल, दिमाग और सूजन कम करने में मदद करता है. इसे खाने के बाद लेना चाहिए, खासकर ऐसे खाने के बाद जिसमें अच्छा फैट हो.

मैग्नीशियम नसों को शांत करता है और नींद को बेहतर बनाता है. इसे डिनर के बाद या सोने से पहले लेना सबसे अच्छा रहता है.

आयरन एनीमिया से बचाता है और शरीर में एनर्जी बढ़ाता है. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, इसे सुबह खाली पेट विटामीन सी के साथ लेना चाहिए. हालांकि, ध्यान रखें कि आयरन लेने के आसपास चाय या कॉफी न पिएं, क्योंकि इससे आयरन का असर कम हो जाता है.

सिल्की महाजन कहती हैं, सप्लीमेंट्स लेना फायदेमंद है, लेकिन सही समय और सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है. किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें, ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.