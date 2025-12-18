केसर को दूध में डालकर पीना चाहिए या पानी में? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसे मिलता है सबसे ज्यादा फायदा

What is the best way to consume saffron: केसर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना है. वहीं, कई लोग स्किन के लिए केसर का सेवन करते हैं. लेकिन इसे लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है, वो ये कि केसर को दूध में डालकर पीना चाहिए या पानी में? किस तरह लेने से आपको इसके अधिक फायदे मिल सकते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखिजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, केसर का सबसे अहम तत्व क्रोसीन (Crocin) होता है. यही तत्व केसर को रंग देता है और मूड बेहतर करने, इंफ्लेमेशन कम करने, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने, स्किन को फायदा देने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद करता है. क्रोसीन की खास बात यह है कि यह पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, कई रिसर्च में साबित हुआ है कि जब केसर को गुनगुने पानी में डालकर लिया जाता है, तो क्रोसीन जल्दी निकलकर शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है. शरीर में जाकर क्रोसीन, क्रोसेटिन में बदलता है, जो मूड, तनाव स्किन और हार्मोनल बैलेंस पर अच्छा असर डालता है.

इसके अलावा अध्ययनों में पाया गया है कि केसर एंग्जायटी और डिप्रेशन के लक्षण कम करता है, PMS और पेरिमेनोपॉज के दौरान मूड स्विंग्स में राहत देता है, साथ ही इमोशनल क्रेविंग और चिड़चिड़ापन भी कम करता है.

ये सारे फायदे क्रोसीन और क्रोसेटिन की वजह से होते हैं, जो पानी में बेहतर घुलते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, दूध में केसर डालने से केवल उसकी खुशबू और स्वाद ज्यादा अच्छा आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि दूध में मौजूद फैट, केसर के सैफ्रानल (Safranal) नाम के तत्व को ज्यादा निकालता है. सैफ्रानल खुशबू के लिए जरूरी है, लेकिन इसके सेहत पर फायदे क्रोसीन की तुलना में कम माने जाते हैं.

पूजा मखिजा कहती हैं, अगर आप अपने मूड को बेहतर करना चाहते हैं, PMS या हार्मोनल दिक्कतों में राहत चाहते हैं, अच्छी गट हेल्थ और हेल्दी स्किन चाहते हैं, तो केसर को गुनगुने पानी में भिगोकर लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. वहीं, अच्छी नींद या आराम के लिए आप रात को दूध में थोड़ा केसर डालकर ले सकते हैं. लेकिन इससे आपको उतने अधिक फायदे नहीं मिलेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

