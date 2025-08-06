Who Should Not Drink Coconut Water: नारियल पानी को हमेशा सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह इलेक्ट्रोलाइट्स (Electrolytes), विटामिन्स (Vitamins) और मिनरल्स (Minerals) से भरपूर होता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने और एनर्जी देने में मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए नारियल पानी पीने से नुकसान भी हो सकते है. चलिए जानते है नारियल पानी से होने वाले नुकसान के बारे में और जानते है (Side Effects of Coconut Water) आखिर किन लोगों को रहना चाहिए नारियल पानी से दूर.

5 लोग जिन्हें नारियल पानी नहीं पीना चाहिए

1. किडनी के मरीज | Kidney Patients

नारियल पानी में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है. अगर किसी को किडनी से जुड़ी समस्या है, तो शरीर पोटैशियम को सही से बाहर नहीं निकाल पाता है. इससे हाइपरकलेमिया हो सकता है, जिससे दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है.

2. लो ब्लड प्रेशर के मरिज | Who Have Low Blood Pressure

नारियल पानी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है. लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही लो है, उन्हें इससे चक्कर आना, कमजोरी या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के इसे नहीं पीना चाहिए.

3. सर्जरी से पहले या बाद में | Patients After Or Before Surgery

सर्जरी के समय शरीर का ब्लड प्रेशर संतुलित रहना जरूरी होता है. लेकिन नारियल पानी ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए ऑपरेशन से कम से कम दो हफ्ते पहले और बाद में इसको न पीना ही सेहत के लिए अच्छा रहेगा.

4. जिन लोगों को नारियल से एलर्जी है | People Allergic To Coconut

कुछ लोगों को नारियल या इससे बनी चीजों से एलर्जी होती है. ऐसे में नारियल पानी पीने से रैशेज, खुजली, सूजन या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. अगर पहले कभी नारियल से एलर्जी हुई है, तो इसे पीने से बचें.

5. जिन्हें डायरिया या पेट की समस्याएं है | Person With Diarrhea or Stomach Problem

नारियल पानी में हल्के लैक्सेटिव गुण होते हैं, जो पाचन को तेज कर सकते हैं. अगर किसी को डायरिया, अपच या इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (Irritable Bowel Syndrome- IBS) है, तो नारियल पानी से समस्या और बढ़ सकती है. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

नारियल पानी भले ही सेहतमंद ड्रिंक हो, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं बनी है. अगर आप इन में से किसी भी हेल्थ समस्या से जूझ रहे हैं, तो नारियल पानी पीने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा



