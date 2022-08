Coconut oil को स्किन पर इन 5 तरीकों से करें अप्लाई, मिलेगा बड़ा फायदा

Coconut oil नवजात शिशु की मालिश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

खास बातें एड़ियां फट गई हैं तो नारियल तेल उसे हील करने में बहुत मददगार होते हैं.

नारियल तेल सर्दी के मौसम में फटे होंठों को हाइड्रेट करने में मदद करता है.

नारियल तेल से नवजात शिशु की मालिश करना अच्छा होता है.

Coconut oil for skin : नारियल का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है. जब यह कच्चा होता है तो इसका पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं. वहीं नारियल के गोवे का इस्तेमाल लोग मिठाई में या फिर किसी मीठी डिश में क्रश करके डालते हैं सजावट के लिए. यह स्किन को खूबसूरत बनाने से लेकर चोट के निशान और चोट दोनों को ठीक करने में सक्षम है. यहां तक की डॉक्टर भी इसे इस्तेमाल करने को कहते हैं. आज इस लेख में हम आपको बताएंगे नारियल तेल आप किन (how to use coconut oil for skin) स्किन संबंधित परेशानियों को ठीक करने में कर सकती हैं, तो चलिए जानते हैं.