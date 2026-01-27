महंगे फेस वॉश की जगह डॉ. द्वारा बताए किचन में मौजूद इन 2 चीजों का करें इस्तेमाल, ग्लास सा चमकेगा चेहरा

आज के समय में महिलाएं हो या पुरुष चेहरे से जुड़ी समस्याएं काफी देखी हैं. दाग, धब्बे, काले निशान हमारी सुंदरता को खराब करने का काम करते हैं. बहुत से लोग इन समस्याओं से राहत पाने के लिए महंगे फेस-वॉश और क्रीम का सहारा लेते हैं. लेकिन ये चीजें धीमा असर करती हैं, साथ ही हमारी जेब पर भारी पड़ती हैं. अगर आप भी अपनी स्किन को ग्लास सी ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर द्वार बताए किचन में मौजूद इन दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं घरेलू नुस्खा.

डॉ. उपासना ने इस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि आप फेस-वॉश की जगह दही और नारियल तेल का इस्तेमाल कर स्किन को हेल्दी रख सकते हैं.

फेस-वॉश की जगह दही का इस्तेमाल- (Use of curd instead of face wash)

डॉ. उपासना का कहना कि चेहरे को धोने के लिए फेस-वॉश की जगह आप दही का इस्तेमाल करें. थोड़ा सा दही लेकर चेहरे को धोएं. इससे चेहरे पर पड़ी झाइयों को हटाने में मदद मिल सकती है.

आपको बता दें कि दही को सेहत, स्वाद और सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन हटाता है और नमी देता है, जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है.

रात में सोने से पहले नारियल का इस्तेमाल- (Use of coconut before sleeping at night)

डॉ. उपासना कहती हैं कि चेहरे को ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए आप रात में सोने से पहले चेहरे पर नारियल तेल लगाएं.

रोजाना चेहरे पर नारियल तेल लगाने से त्वचा को गहराई से नमी मिलती है, रूखापन दूर होता है, काले धब्बे और झुर्रियां कम होती हैं, और चमक आती है.

