नारियल की मलाई से ऐसे करें फेस मसाज, वापस लौट आएगा खोया हुआ चेहरे का नूर

Coconut Malai: स्किन प्रॉब्लम्स जैसे ड्राईनेस, टैनिंग, मुहांसे और एजिंग आजकल आम हो चुकी हैं. केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के बजाय अगर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है. नारियल की मलाई (Coconut Malai) इन्हीं नेचुरल रेमेडीज़ में से एक है, जो चेहरे को अंदर से हाइड्रेट और हेल्दी बनाने का काम करती है.

नेचुरल माइश्चराइजर का काम करती है । Natural Moisturizer for Skin

नारियल की मलाई स्किन को गहराई से हाइड्रेट करती है. इसे लगाने से स्किन की डलनेस दूर हो जाती है और फेस पर नैचुरल रौनक लौट आती है. इसके लिए एक चम्मच मलाई, एक चम्मच नारियल पानी और कुछ बूंदें गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं. कुछ ही दिनों में चेहरे की नमी और चमक वापस आ जाएगी.

झुर्रियों को करती है कम । Coconut Malai for Skin

उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स दिखने लगें तो नारियल की मलाई फायदेमंद साबित हो सकती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं. इसके लिए दो चम्मच मलाई और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पैक बना लें. सूखने के बाद नारियल पानी से मसाज करके धो लें.

मुहांसों से छुटकारा । nariyal ki malai ke fayde

नारियल की मलाई में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पिंपल्स और एक्ने को खत्म करने में मदद करती हैं. मलाई में कॉफी मिलाकर स्क्रब तैयार करें और चेहरे पर मसाज करें. इससे डेड स्किन हट जाएगी और पिंपल्स भी कंट्रोल होंगे.

सन बर्न और रैशेज को करे दूर । coconut malai health benefits

गर्मियों में धूप की वजह से स्किन पर जलन और रैशेज होना आम है. ऐसे में नारियल की मलाई से बना पैक असरदार होता है. मलाई, एलोवेरा जेल और हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाएं. यह स्किन को ठंडक देगा और सन बर्न की समस्या को कम करेगा.

स्किन को बनाए सॉफ्ट और स्मूद । Coconut malai benefits

अगर आपकी त्वचा रूखी और बेजान है, तो नारियल की मलाई से बने होममेड एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करें. ओट्स को मलाई में भिगोकर चेहरे पर हल्की मसाज करें. इससे डेड स्किन हट जाएगी और स्किन स्मूद और सॉफ्ट बन जाएगी. नारियल की मलाई एक नेचुरल स्किनकेयर इंग्रेडिएंट है, जो चेहरे को ग्लोइंग, हेल्दी और यूथफुल बनाए रखती है. अगर आप कैमिकल-फ्री स्किन केयर चाहते हैं, तो इसे अपने ब्यूटी रूटीन में ज़रूर शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

