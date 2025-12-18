क्रिसमस की सजावट में करना है बदलाव, Christmas Tree की जगह इन 5 खूबसूरत पौधों का करें इस्तेमाल, आपका क्रिसमस ट्री दिखेगा सबसे खूबसूरत

Christmas Tree: क्रिसमस की सजावट अक्सर एक जैसी ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार क्रिसमस पर एक जैसी सजावट की जा सके. आजकल के समय में क्रिसमस डेकोरेशन में अब पौधों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. लोग अब पारंपरिक क्रिसमस ट्री के बजाय पौधों को पसंद कर रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि घर को भी सुंदर बनाते हैं. चलिए आपको बताते हैं क्रिसमस के मौके में पर किन पौधे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

क्यों पौधे क्रिसमस ट्री के विकल्प बन रहे हैं?

आज के समय में पौधे क्रिसमस ट्री के विकल्प बन रहे हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक चलते हैं और घर को हरा-भरा बनाते हैं. वे कम जगह लेते हैं और गर्म क्षेत्रों में भी उपयुक्त होते हैं. इसके अलावा पौधे पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वे हवा को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं.

नॉरफ़ॉक आइलैंड पाइन

नॉरफ़ॉक आइलैंड पाइन को अरौकेरिया हेटरोफिला भी कहा जाता है. छुट्टियों के मौसम में एक जीवंत क्रिसमस ट्री रखने का एक और विकल्प है. यह पेड़ आयोवा के आम चीड़ से काफी अलग है. सर्दियों के महीनों में इसे घर के अंदर ही रहना चाहिए.

इटालियन साइप्रस क्रिसमस ट्री के रूप में लोकप्रिय है, क्योंकि इसका प्राकृतिक, पतला और सीधा पिरामिड आकार होता है, जो घर के अंदर या बाहर सजावट के लिए एकदम सही है. यह एक असली पेड़ है जो पत्तियां नहीं गिराता, यह साल भर हरा रहता है और सुगंधित होता है.

ड्वार्फ अल्बर्टा स्प्रूस एक छोटा, सदाबहार शंकुधारी पेड़ है, जो अपने प्राकृतिक, पिरामिडनुमा आकार के कारण एक आदर्श "मिनी क्रिसमस ट्री" के रूप में लोकप्रिय है, जो धीमी गति से बढ़ता है और इसे गमलों या बगीचे में आसानी से रखा जा सकता है. यह पौधा एक छोटा क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है और इसकी देखभाल आसान है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.