क्रिसमस और न्यू ईयर पर क्या पहनें? पार्टी सीजन के लिए ये हैं ट्रेंडी आउटफिट आइडियाज

Trendy Outfit Ideas For Christmas and New Year: साल 2025 के खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं और अब पार्टियों का दौर भी शुरू हो गया है. क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक लगातार लोग पार्टियों से बुक रहते हैं. पार्टी का नाम सुनकर चेहरे पर मुस्कान तो जरूर आती है, लेकिन कपड़ों को लेकर दिमाग में कई सवाल दौड़ रहे होते हैं. चाहे कॉकटेल पार्टी हो, घर पर पार्टी हो, ऑफिस का कार्यक्रम हो या कोई भव्य उत्सव, यह वो मौसम है जब आपको शानदार कपड़े पहनने चाहिए. ऐसे में स्टेटमेंट सिलुएट से लेकर स्टाइलिश बेसिक तक, यहां पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पार्टी आउटफिट के कुछ ट्रेंडिंग आइडिया दिए गए हैं, जो आपकी लुक में शानदार बना सकते हैं.

स्टेटमेंट ड्रेस

इस सीजन में पार्टी ड्रेसेस बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं, वो भी स्मार्ट और पहनने में आसान. मेटैलिक फिनिश, हल्के सेक्विन और सैटिन टेक्सचर वाली ये ड्रेसेस पहनें. वन-शोल्डर कट, कॉरसेट स्टाइल बॉडीज और क्लीन सिलुएट हर जगह देखने को मिल रहे हैं.

साड़ियां अब आधिकारिक तौर पर पार्टी वार्डरोब का हिस्सा बन चुकी हैं. पहले से तैयार साड़ियां पहनने की झंझट को खत्म कर देती हैं, वहीं मखमली, चमकदार और रेशम-वाली साड़ियां तुरंत ही एक आकर्षक लुक देती हैं. आधुनिक ब्लाउज, बेल्ट और स्टेटमेंट ज्वेलरी पारंपरिक साड़ियों को एक नया और रूप देती हैं.

को-ऑर्ड सेट्स पार्टी में पहनने के लिए एक अच्छा विकल्प है. मैचिंग ब्लेजर और ब्रेसलेट सेट्स, सैटिन टू-पीस और वेलवेट को-ऑर्ड्स ट्रेंड में हैं.

टेलर्ड सूट्स- सूट्स इस सीजन में वापस आ गए हैं, लेकिन वे पहले से ज्यादा आरामदायक हैं. स्लिम ब्लेजर और रिलैक्स्ड ट्राउजर्स पहनें.

स्टेटमेंट शर्ट्स- पार्टी शर्ट्स इस सीजन में ट्रेंड में हैं. सैटिन फिनिश, वेल्वेट टेक्सचर और सबटल प्रिंट्स वाली शर्ट्स पहनें.

स्मार्ट कैजुअल- हर पार्टी में सूट पहनने की जरूरत नहीं है. निटेड पोलो, टर्टलनेक और मॉक-नेक टॉप्स पहनें.

ऑल-ब्लैक- ब्लैक-ऑन-ब्लैक आउटफिट हमेशा अच्छा लगता है. ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहनें और इसे वेल्वेट, लेदर या निटवेयर के साथ मिक्स करें.

