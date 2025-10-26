अब बुजुर्गों की नहीं टूटेंगी हड्डी! गिरते ही खुल जाएगी 'जादुई जैकेट', वायरल आविष्कार को मंगा लें आप

China smart airbag jacket: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर और जोड़ कमजोर होते जाते हैं. ऐसी में बुढ़ापे में गिरने का खतरा काफी बढ़ जाता है. थोड़ी सी फिसलन वाली जगह पर भी आमतौर पर बुजुर्ग लोग आसानी से फिसल जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट या फ्रैक्चर हो जाता है. अक्सर कूल्हे और रीढ़ की हड्डी में लगने वाली चोटें उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर रहने या दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर कर देती हैं. इस समस्या से बचने के लिए एक जादुई जैकेट निकाली है, जो सीनियर सिटीजनके लिए बेहद लाभदायक साबित होगी.

कैसे काम करेगी ये स्मार्ट एयरबैग जैकेट?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चीन की 'स्मार्ट एयरबैग जैकेट' दिखाई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि ये जैकेट बुजुर्गों के गिरने से पहले खुलकर गंभीर चोट से बचा लेती है. दरअसल, यह जैकेट सेंसर के जरिए पहनने वाले व्यक्ति की स्पीड और शरीर की स्थिति को लगातार मॉनिटर करती रहती है.

इसके बाद जैसे ही जैकेट को अंदाज होता है कि व्यक्ति गिरने वाला है तो जैकेट के अंदर लगे एयरबैग कुछ सेकंड में खुद खुल जाते हैं. व्यक्ति के जमीन पर पहुंचने से पहले शरीर के कूल्हों, रीढ़ की हड्डी के आसपास प्रोटेक्टिव कुशन आ जाता है. इससे चोट लगने का खतरा बेहद कम हो जाता है.

चीन की इस 'स्मार्ट एयरबैग जैकेट' से बुजुर्ग व्यक्ति को गिरने से लगने वाली चोटों से काफी हद तक बचाया जा सकता है. साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में दुनियाभर के सीनियर सिटीजन के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है.

जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए गर्माहट काफी प्रभावी मानी जाती है. जोड़ों को गर्म रखने के लिए आप हीटिंग पैड या फिर हॉट वॉटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा गर्म पानी से नहाना भी जोड़ों के दर्द में लाभदायक माना जाता है.

नियमित रूप से हल्दी वाला दूध पीने से जोड़ों के दर्द में काफी राहत मिलती है. दरअसल, हल्दी और दूध में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं और दर्द से छुटकारा दिलाते हैं.

जोड़ों के दर्द से परेशान बुजुर्गों को हल्का व्यायाम और मूवमेंट जरूर करना चाहिए. इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.