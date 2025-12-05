Child Care: क्या आपके बच्चे दुबले-पतले और वजन कम है? इन 5 चीजों को खिलाना कर दें शुरू, तेजी होने लगेगा बच्चे का विकास

Parenting Tips: आजकल के समय में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है. बच्चों को सही पोषण नहीं मिलने के चलते उनका वजन कम रह जाता है और बच्चे दुबले-पतले ही रह जाते हैं. ऐसे में बच्चों का विकास और वजन बढ़ाने के लिए उचित पोषण जरूरी है. अगर, आपके बच्चे दुबले-पतले और कमजोर हैं. वे कितना भी खाएं, उनका वजन नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ चीजों का सेवन करने से बच्चों का वजन तेजी से बढ़ सकता है और यह बच्चों के विकास के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं.

शुद्ध घी

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, बच्चों को घर का बना शुद्ध घी संतुलित मात्रा में देने से उनका वजन अच्छी तरह बढ़ने में मदद मिलेगी. घी में मौजूद फैट में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं.

बच्चों को सूखे मेवे पाउडर के रूप में देना बेहतर होता है. सूखे मेवों में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और स्वस्थ वसा होते हैं. ये हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं.

तिल के लड्डू बच्चों के लिए एक अच्छा पोषण है. तिल में मौजूद कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने, एनीमिया को रोकने और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं.

बच्चों को केला देने से उन्हें प्राकृतिक एनर्जी, पोटैशियम, फाइबर और विटामिन मिलते हैं. ये वजन बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके अलावा यह फल आसानी से पचने वाला भी होता है.

अंडे में प्रोटीन, विटामिन बी12, विटामिन डी, आयरन, अच्छे वसा और अन्य पोषक तत्व होते हैं. ये बच्चे के मस्तिष्क के विकास, हड्डियों को मजबूती और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं. अगर, आप रोजाना एक अंडा खिलाएं, तो बच्चों का वजन स्वस्थ रूप से बढ़ेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.