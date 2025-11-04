विज्ञापन

खाना खाने के बाद 1 बार चबा लें ये चीजें, Doctor Saleem Zaidi ने बताया दांत होंगे साफ, नहीं लगेगा कीड़ा

Teeth Home Remedies: आज हम आपको प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी के बताए हुए कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपके दांत साफ रहेंगे और कीड़ा भी नहीं लगेगा.

साफ दांतों के लिए घरेलू नुस्खे

Home Remedy for Teeth: ज्यादा मीठा खाने या फिर सही से सफाई न करने की वजह से दांतों की कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. दांत की छोटी-छोटी परेशानियां ही कभी-कभी इतनी दर्दनाक हो जाती हैं कि कुछ खा पाना ही काफी मुश्किल हो जाता है. साथ ही कुछ काम करने में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है. ऐसे में अगर दांतों के अंदर कीड़ा लग जाए तो धीरे-धीरे दांत खोखले होते जाते हैं. इसका दर्द भी सह पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसी कड़ी में आज हम आपको प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी के बताए हुए कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपके दांत साफ रहेंगे और कीड़ा भी नहीं लगेगा.

खाना खाने के बाद 1 बार चबाएं ये चीजें

डॉक्टर सलीम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर कुछ ऐसी नेचुरल चीजों के बारे में बताया है जिन्हें खाना खाने के बाद 1 बार चबाने से दांतों से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में.

लौंग

लौग में यूजेनॉल (Eugenol) नाम का एक स्पेशल कंपाउंड और एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो दांत के कीड़े को मारकर, इंफेक्शन दूर करते हैं. साथ ही दांतों और मसूड़ों के दर्द में राहत दिलाने के लिए भी ये काफी फायदेमंद होते हैं. इसके लिए आप खाना खाने के बाद दांतों के बीच एक लौंग को रख दें और धीरे-धीरे चबाते रहें. इसके अलावा आप लौंग के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे मुंह की बदबू से भी छुटकारा मिलता है.

अमरूद के पत्ते

दांतों को मजबूत रखने के लिए अमरूद के पत्ते बहुत ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोपर्टीज होती हैं जो दांतों और मसूड़ों को इंफेक्शन से बचाती हैं. दरअसल, अमरूद के पत्तों में क्वेरसेटिन (Quercetin) नाम का कंपाउंड होता है जो ओरल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. दांतों को साफ रखने और कीड़ों से बचाने के लिए आप रोजाना 1 से 2 अमरूद के पत्तों को खाना खाने के बाद धीरे-धीरे चबाकर खा लें.

नीम की दातुन

नीम के पत्तों और दातुन में शक्तिशाली एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोपर्टीज होती हैं जो दांतों में कीड़ा लगने से बचाती हैं और मसूड़ों को मजबूत करती हैं. नीम की दातुन के लिए आप खाना खाने के बाद एक इसके सिरे को चबा-चबाकर मुलायम कर लें और फिर इस हल्के हाथों से अपने दांतों पर रगड़ लें. इससे दांतों की खोई हुई चमक भी लौट जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

