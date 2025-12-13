भारत की 25 साल की मॉडल ने हिला दी फैशन की दुनिया, कर्ज लेकर पहुंचीं न्यू यॉर्क, दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में से एक का बनीं चेहरा, जानिए कौन हैं Bhavitha Mandava

Bhavitha Mandava: यह पिछला हफ्ता एक सपने जैसा लगा जिस पर मुझे अभी भी यकीन करना सीखना है. मेरे आस-पास सब कुछ एक ऐसी जादू की तरह चमक रहा है, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मुझे मिलेगा. यह बोल हमारे नहीं, बल्कि फैशन की दुनिया हिलाने वाली भारत की 25 साल की मॉडल भविता मंडावा के हैं. 25 साल की भारत की बेटी की इन दिनों दुनियाभर में वाहवाही और चर्चा हो रही है. भविता दो साल पहले भारत से न्यू यॉर्क पढ़ाई करने के लिए पहुंची थी. इन साल में भविता ने वो मुकाम हासिल कर लिया, जो पहले भारत की किसी एक्ट्रेस और मॉडल ने नहीं किया. वह दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में से एक चेहरा बन गई हैं. भविता मंडावा ( who is bhavitha mandava ) ने न्यू यॉर्क में फैशन की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है. भाविका ने डिजाइनर मैथ्यू ब्लाजी (Matthieu Blazy) के लिए Chanel Métiers d'Art 2026 शो की शुरुआत की, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कभी न भूलने वाला पल है.

भविता मंडावा ने कैसे रचा इतिहास

भविता मंडावा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके इसकी पूरी जानकारी दी है. भविता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि दो साल पहले, मैं पहली बार दो सूटकेस, उम्मीद और डर से भरे दिल और एक बड़े स्टूडेंट लोन के साथ भारत से निकली थी. मैं न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए न्यू यॉर्क शहर चली गई, ताकि मैं एक ऐसी जिंदगी बना सकूं जिसका मैंने सिर्फ सपना देखा था. किसी तरह अपने सारे शोर-शराबे के बावजूद, शहर ने मेरा स्वागत किया. रोजाना कॉलेज तक जाने के लिए वो ट्रेन से ट्रैवल करती थीं. भविता जिस सबवे से गुजरती थीं उसी में एक दिन उनकी किस्मत पलट गई.

भविता मंडावा ने आगे लिखा कि एक साल पहले अटलांटिक एवेन्यू सबवे स्टेशन पर showinbishop ने मुझे देखा. मॉडलिंग के लिए कहा, मैंने मना कर दिया, लेकिन हम बात करते रहे. जब उसने बताया कि मैं अपना स्टूडेंट लोन चुका सकती हूं, तो अचानक ना हां में बदल गई, ठीक है, चलेगा. रोशनी आ गई. उसने मेरी तस्वीरें bitton को भेजीं, एक ऐसी महिला जिसने फैशन में बहुत से रंग के लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं. उनके जरिए मैंने खुद को matthieublazy के सामने पाया. उनसे मिलने के बाद, दुनिया ज्यादा चमकदार, नरम और संभावनाओं से भरी लगती है.

मेरे डेब्यू के बाद मैं सुबह नौकरी करती थी, शाम को क्लास अटेंड करती थी, रात को होमवर्क करती थी और हर वीकेंड मॉडलिंग के लिए यूरोप जाती थी. इसमें उन्हें बहुत से लोगों ने मदद भी की. उन्होंने लिखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इमिग्रेंट और एक रंग की महिला के तौर पर मैं इतने प्रतिष्ठित ब्रांड के लिए ओपनिंग करूंगी.

भविता की चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि उन्होंने लग्जरी फैशन ब्रांड शनेल का Métiers d'Art 2026 शो ओपन किया. वो भी उसी लुक में जिसमें Matthieu Blazy ने उनको पहली बार देखा था. शनेल के लिए शो ओपन करने वाली वह पहली भारतीय बन गई हैं. यही कारण है कि उनकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. मॉडल बनने का सपना देखे बिना भी भविता के साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब वह एक बहुत बड़ा नाम हैं और लोग उनको 'आइकॉनिक' बता रहे हैं.

भविता मंडवा 25 साल की हैं. वह हैदराबाद की रहने वाली हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है. इसके बाद एमए की पढ़ाई के लिए वो न्यू यॉर्क पहुंचीं.