Weight Loss Tips: सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट अंबिका पिल्लई ने ऐसे कम किया 5 Kg वजन, डाइट में किए ये खास बदलाव

Ambika Pillai Weight Loss Journey: आजकल के समय में लोग सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान हो रहे हैं, वह वजन बढ़ने से हैं. वजन बढ़ना तो आसान होता है, लेकिन बढ़ता वजन कई बीमारियों का घर भी बन जाता है. ऐसे में वजन कम करने के लिए कई लोग तमाम तरह के उपाय अपनाते हैं. सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट अंबिका पिल्लई ने भी अपना वजन कम किया है. उन्होंने अपने वजन घटाने के सफर के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 5 किलो वजन कम किया.

सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट अंबिका पिल्लई ने बताया कि उनका वजन घटाने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसा विषय होता है, जिस पर बात करने या चर्चा करने में उसे असहजता महसूस होती है. उनके लिए वजन कम करने का सफर मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है. उन्होंने आगे कहा, "मैं अपनी उम्र को लेकर ज्यादा संवेदनशील नहीं हूं, लेकिन अपने वजन को लेकर जरूर संवेदनशील हूं और फिर मैंने हर तरह का आहार आजमाया, वजन घटाया, फिर बढ़ाया और फिर और वजन बढ़ाया. "

वजन में उतार-चढ़ाव

अंबिका ने बताया कि वह वजन में उतार-चढ़ाव से काफी जूझती थीं. अंबिका ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गईं और जांच के दौरान, डॉक्टर ने उन्हें अपने वजन पर गंभीरता से नजर रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा, "मुझे बस इतना पता था कि वह मेरे भले के लिए कह रहे हैं, कि अगर मैं वजन कम कर लूं, तो मैं अपनी सारी दवाइयां बंद कर सकती हूं." अंबिका ने उन लोगों को सलाह दी, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं. अंबिका ने कहा कि वजन से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करें. ऐसा करना आपके लिए और गंभीर हो सकता है.

वजन में उतार-चढ़ाव से उबरने के लिए अंबिका ने अपने खानपान पर ध्यान दिया और कुछ बदलाव भी किए. अंबिका ने बताया कि वह रोटी, चपाती, चावल, पराठा और मालवा पराठा कुछ भी नहीं खातीं. वह ढेर सारी सब्जियां खा रही हैं, ज्यादातर कच्ची, चिकन और मछली, ये सब ज्यादातर उबली हुई या एयर-फ्राइड और बस. इसी डाइट को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना 5 किलो वजन कम किया है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.