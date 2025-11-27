एक दिन में कितने काजू खाने चाहिए? काजू में नमक और काली मिर्च मिलाकर खाने से क्या होगा, एक्सपर्ट से जानिए काजू

Cashew Benefits: हमें बचपन से ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है. डॉक्टर्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट तक ड्राई फ्रूट्स खाने को फायदेमंद बताते हैं. काजू भी एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो कई चीजों में डालने के साथ-साथ नमकीन और सूखे कई तरह से खाए जाते हैं. सर्दियों के मौसम में काजू का सेवन बहुत लाभकारी भी माना जाता है, क्योंकि काजू शरीर को गर्म रखने का काम करता है. सर्दी में नियमित रूप काजू का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एनर्जी बढ़ती है और कई बीमारियों से बचाव होता है. यूट्यूब पर Nakshatra Ayurvedam के चैनल पर डॉ. शैफाली पांड्या का एक वीडियो किया गया. इस वीडियो में डॉ. शैफाली पांड्या ने काजू खाने के फायदे बताए हैं.

डॉ. शैफाली पांड्या के मुताबिक, काजू खाने पर जितने स्वादिष्ट होते हैं. काजू पचने में हलके होते हैं. काजू की तासीर गर्म होती है. काजू पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं. काजू में फाइबर, कॉपर, विटामिन B6, मैंगनीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार होते हैं. ज्यादातर लोग इन्हें स्नैक्स के तौर पर लेना पसंद करते हैं. नमक और काली मिर्च डालने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं रोजाना कितने काजू खाने चाहिए? काजू खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए?

एक दिन में कितने काजू खाने चाहिए?

काजू बहुत स्वादिष्ट होते हैं. इसलिए एक बार जब आप इन्हें खाना शुरू कर देते हैं, तो आप रुकना नहीं चाहते और चाव-चाव में अधिक काजू खा लेते हैं. लेकिन, आपको इन्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए. ज्यादा खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है. दिनभर में काजू कम मात्रा में खाने चाहिए. एक दिन में कम से कम 5 से 7 काजू खाना ही सही रहता है. इसके अलावा बच्चों को दिन में 2 काजू दे सकते हैं.

आप काजू को कच्चा भी खा सकते हैं. स्वाद बढ़ाने के लिए काजू को हल्का सा भूनकर नमक के साथ खा सकते हैं. बच्चों को शहद के साथ काजू खिलाएं. शहद के साथ काजू खाने से आंतों का स्वास्थ्य बेहतर होता है. बच्चों का वजन भी बढ़ता है. शहद के साथ काजू खाने से पेट और पाचन क्रिया बेहतर होती है. ये हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं, जो त्वचा को हाइड्रेटेड रखते हैं.

काजू में नमक और काली मिर्च मिलाकर खाने से भी सेहत को कई फायदे मिलेंगे. यह हड्डियों के लिए लाभकारी होता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है. यह अन्य स्नैक्स में पाए जाने वाले अतिरिक्त मीठे या अनहेल्दी फैट के बिना एक कुरकुरा, स्वादिष्ट स्नैक विकल्प होता है.

