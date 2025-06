Eating Same Foods Daily: आजकल डाइट को लेकर कई ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं. खासकर सेलिब्रिटिज के बीच दिन में एक ही मील, शाम को सात बजे के बाद नहीं खाने से लेकर हर दिन एक ही तरह का खाना खाने के ट्रेंड पॉपुलर हैं. उनसे प्रेरित होकर कई लोग भी इस तरह की लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर dietitiank_अकांउट से किए गए पोस्ट में गुरमीत चौधरी ने भी एक साल से एक ही तरह का खाना खाने (Trend of eating same foods every day) की बात शेयर की है. हालांकि एक ही तरह का खाना खाने के कुछ फायदे (Benefits of eating same foods every day) हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. इसी पोस्ट में एक ही तरह के खाना खाने का पूरा एनालिसिस भी बताया गया है.

आइए जानते हैं क्या है यह ट्रेंड और क्या हैं इसके फायदे और नुकसान (Disadvantages of eating same foods every day)

बहुत से लोग वेट पर कंट्रोल रखने, समय बचाने या लाइफ को सिंपल रखने के लिए सालों साल एक ही तरह का खाना खाते हैं. गुरमीत चौधरी ने बताया कि वे एक साल से अपने हेल्दी डाइट के तहत सुझाए गए खाने को ही खा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने 15 साल से समोसा नहीं खाया है.

इस तरह की डाइट लेने से कैलोरी काउंट करने में आसानी होती है. खाना बनाने की प्लानिंग का समय बचता है और बहुत ज्यादा बिजी रहने वालों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है.

इससे फिटनेस गोल अचीव करने में मदद मिलती है.

इससे आंत की सेहत में सुधार होता है.

एक ही तरह का खाना खाने से आपकी आंत को उसी तरह का खाना खाने की आदत हो जाती है. जिसे पचाने में भी आसानी होने लगती है.

इससे आपको कब्ज, अपच जैसी शिकायत कम होने लगती हैं.

वजन कम करने के लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना जरूरी होता है और एक ही जैसा खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और कैलोरी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

भले ही हर दिन एक ही तरह की डाइट लेने के कुछ फायदे हैं लेकिन इससे नुकसान भी होता है. डायटीशियन का कहना है कि रोजाना एक जैसा खाना खाने से बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होने का खतरा रहता है. दरअसल, हर समय अलग-अलग चीजों को खाने से बॉडी को अलग-अलग पोषक तत्व प्राप्त होते हैं. जो सेहत के लिए जरूरी भी होते हैं. हर दिन एक ही जैसा खाना खाते हैं, तो आपके शरीर को एक ही तरह का पोषक तत्व प्राप्त होता है और बाकी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. जो आपकी डाइट में शामिल नहीं हैं.

वेट कम करने के प्रोसेस पर असर

वजन कम करने के लिए बॉडी को अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत भी पड़ती है. एक ही तरह का खाना बार-बार खाने से बॉडी इसी तरह का खाना खाने की आदी हो जाती है और वेट में कमी के प्रोसेस पर असर पड़ने लगता है. आमतौर पर डायटीशियन हर सप्ताह या फिर 15 दिन के बाद आपको डाइट चार्ट में बदलाव करने की सलाह देते हैं.

हर दिन एक ही तरह के खाने से लोग जल्दी ही बोर होने लगते हैं. डाइट में भले ही आपकी पसंद की चीजें हो लेकिन हर दिन उसे खाने से जल्दी ही बोरियत होने लगती है और खाना खाने का उत्साह कम होने लगता है. प्रस्तुति: रोहित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.