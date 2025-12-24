New Year 2026: पूरे साल रहना है फिट और हेल्दी? डाइट से निकाल दें ये चीजें और इन्हें करें शामिल

New year 2026 Healthy Eating: दिसंबर का महीना चल रहा है और हम कुछ ही दिनों में इस साल को अलविदा कह देंगे. हर कोई चाहता है कि वह पूरे साल फिट और हेल्दी रहे, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को मेनटेन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. खासकर तनाव भरे जीवन में हम अपने खाने का ध्यान नहीं रखते और रोजाना अनहेल्दी चीजें खाने लगते हैं जिससे कई दिक्कतें होने लगती हैं. इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि अपनी डाइट से किन चीजों को हटाना चाहिए और किन नए फूड आइटम्स को शामिल करना चाहिए, ताकि आप पूरे साल हेल्दी और फिट रह सकें.

प्रोसेस्ड फूड की आदत

आजकल की भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल में अपना समय बचाने के लिए अधिकतर लोगों ने डाइट में प्रोसेस्ड फूड को जगह दे दी है. लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है क्योंकि इन चीजों में ऐसे प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स होते हैं जो सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में आप अगले साल फिट और हेल्दी रहने के लिए प्रोसेस्ड फूड न खाने का संकल्प लें. इसकी जगह आप कुछ नेचुरल चीजों का सेवन कर सकते हैं, इससे शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और बीमारी भी नहीं होगी.

अधिकतर लोग रोजाना सुबह बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद जूस पीते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इन पैक्ड जूस को काफी दिनों तक फ्रेश बनाए रखने और अन्य कारणों की वजह से कुछ प्रिजर्वेटिव्स शामिल किए जाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं. ऐसे में आप नए साल से इनका सेवन बंद कर दें. इसकी जगह आप ताजे फल और ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें. इनसे शरीर को भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं और बीमारियां दूर रहती हैं. साथ ही आप ड्रिंक्स में नींबू पानी या नारियल पानी पी सकते हैं.

बाजार में मिलने वाली ब्रेड, पास्ता, बिस्किट और अन्य चीजों में मैदा और प्रोसेस्ड अनाज शामिल किया जाता है जो बॉडी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है. ऐसे में आपका इनका सेवन तुरंत बंद कर दें वरना आपको पाचन समेत कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इसकी जगह आप बाजरा, रागी, ज्वार और मिलेट्स से बनी शुद्ध चीजों का सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर की कई समस्याएं दूर होती हैं और पेच भी स्वस्थ रहता है.

बाजार में मिलने वाली बोतल बंद सॉस और डिप्स खाने के स्वाद को दुगना कर देती हैं लेकिन यह भी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक मानी जाती हैं. इनमें शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं. इनकी जगह आप घर पर ही पूदीने, टमाटर की चटनी बनाकर खा सकते हैं. इससे स्वाद तो बढ़ेगा ही साथ में पाचन तंत्र और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी.

अधिकतर लोग शाम के स्नैक्स में बाजार में मिलने वाली नमकीन, फ्लेवर्ड नट्स का सेवन करते हैं जो की नुकसानदायक हो सकता है. इसकी जगह आप काजू-बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स, बीज, चने खा सकते हैं. इन्हें ओवरऑल हेल्थ स्वस्थ रहती है और कई समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.