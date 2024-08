Weight loss tips: तोंद पर जमा चर्बी को बर्न करने में काम करता है ये हर्बल ड्रिंक, बनाना भी है बहुत आसान

Weight loss Tips: बढ़ता हुआ वजन किसी को भी रास नहीं आता. वजन से ज्यादा परेशान करती है बढ़ी हुई तोंद. जिसकी वजह से न सिर्फ लुक खराब होता है बल्कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने का मजा भी खराब हो जाता है. बहुत से लोग बढ़े हुए वजन और बढ़ी हुई तोंद से छुटकारा पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं. लेकिन वो नतीजे नहीं मिलते. जिसकी उन्हें दरकार होती है. कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस के लिए डाइटिंग तक करते हैं. लेकिन कोई फायदा नहीं होता. ऐसे लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है एक हर्बल ड्रिंक, जिसे खुद बनाया भी जा सकता है और उसकी मदद से तोंद को घटाया भी जा सकता है.

हर्बल ड्रिंक बनाने का तरीका और फायदे | Benefits Of Herbal Drink And Its Recipe

ऐसे बनाएं हर्बल ड्रिंक

वजन घटाने का ये ड्रिंक बनाने के लिए आपको कुछ ही चीजों की जरूरत है. खास बात ये है कि अधिकांश चीजें आप अपने किचन से ही हासिल भी कर सकते हैं. सबसे पहले आप ले लें सूखी हल्दी जिसे सोंठ कहा जाता है. इसके अलावा आपको चाहिए होगी हल्दी, नींबू और कलौंजी. हर्बल ड्रिंक बनाने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि इन सब चीजों को आपस में मिक्स कर दें. इन्हें पानी में डालकर उबाल लें और वो पानी पी जाएं.

Photo Credit: Canva

कलौंजी और सोंठ का फायदा

हर्बल ड्रिंक में मिली कलौंजी और सौंठ मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने का काम करती है. एक बार मेटाबॉलिज्म बेहतर हुआ तो समझिए कि वजन घटाने का रास्ता आसान हो जाएगा. ये काम करने में कलौंजी एक्सपर्ट है. अब बात करते हैं सौंठ की. सौंठ की वजह से इन्फ्लेमेशन की समस्या काफी हद तक कम होती है. जिसकी मदद से आप अपनी गट हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं.

नींबू और हल्दी का फायदा

नींबू और हल्दी भी कम फायदेमंद नहीं हैं. हल्दी में एक तत्व होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं. ये तत्व भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है. नींबू के रस की मदद से डाइजेशन ठीक होता है. रोज रात में ये हर्बल ड्रिंक पीकर सोएंगे तो ये सारी चीजें रात भर में अपना काम आसानी से करेंगी और आपको वेट लूज करना और तोंद घटाना आसान होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.