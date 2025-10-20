Diwali 2025: दिवाली पर ले आएं ये बजट फ्रेंडली दीये, त्योहार में रोशन होगा घर-आंगन

Diwali 2025: दीपावली, यानी दीपों का त्योहार, बिना रोशनी और जगमगाहट के अधूरा है. हर कोई चाहता है कि दीपावली पर उसका घर सबसे ज्यादा खूबसूरत और जगमगाता हुआ दिखे. कई बार हम घर की सजावट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन अच्छा लुक नहीं मिल पाता है. ऐसे में आज हम आपको महंगी लाइट्स की जगह कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली (Budget Friendly) दीयों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने घर ला सकते हैं. इससे आपके घर को परफेक्ट फैस्टिव लुक भी मिलेगा और आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा. आइए जानते हैं.

मिट्टी के सजावटी दीये

दिवाली के मौके पर सिंपल मिटी के दीये थोक में बहुत सस्ते मिलते हैं. कहीं पर आपको 10 रुपये में 10 तो कहीं 12 दीये मिल ही जाएंगे. इसके अलावा बाजार से मिटी के डिजाइनर दीपक मिलते हैं जिन्हें आप घर ला सकते हैं. इन दियों को पेंट, छोटे-मोटे शीशे, बिंदी लगाकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है. इन्हें आप घर में लाकर जलाएंगे तो ये काफी खूबसूरत लगेंगे. ये दीये आपको आसानी से 30 से 40 रुपये के बीच मिल जाएंगे.

आप बाजार से पानी में तैरने वाले दीपक ला सकते हैं. ये दुकानों पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं. इन दियों की कीमत 50 से 100 रुपये तक होती है. इनको जलाने के लिए पहले आप किसी बर्तन में पानी भरें और फिर उसको फूल-पत्तियों से सजाएं. इसके बाद उस बर्तन में दीये तैरने के लिए छोड़ दें. ये देखने में काफी आकर्षक लगते हैं.

आटे के दीये सबसे कम लागत वाले होते हैं. इसके लिए आपको बाजार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आप घर पर ही गेंहू का आटा गूंधकर, उसको दीये की शेप में बना लें. इसको और भी ज्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए आप आटे में फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट से सादे दीये ले आइए. इसके बाद एक सादी थाली या प्लेट लें. उस पर गेंदे और गुलाब के फूलों बिछाकर बीच-बीच में 5 से 7 सादे दीये जलाकर रखें. ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है. इसको आप अपने घर की रंगोली के पास या फिर आंगने में भी रख सकते हैं.

