Bhaidooj 2025: भाई दूज पर लड़के इन 3 होममेड फेस पैक से पाएं इंस्टेंट ग्लो, बहनें भी पूछेंगी ग्लोइंग स्किन का राज!

Homemade Facepacks for Boys: आज हम आपको कुछ इंस्टेंट ग्लो के लिए फेसपैक बताने जा रहे हैं, जिससे आपका चेहरा दमक जाएगा और बहनें भी आपकी ग्लोइंग स्किन का राज पूछेंगी.

Read Time: 3 mins
Bhaidooj 2025: भाई दूज पर लड़के इन 3 होममेड फेस पैक से पाएं इंस्टेंट ग्लो, बहनें भी पूछेंगी ग्लोइंग स्किन का राज!
होममेड फेस पैक

Homemade Facepacks for Instant Glow: दिवाली के ठीक बाद आने वाला भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के लिए काफी खास होता है. इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. इस साल भाईदूज का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. त्योहार के मौके पर बहनें अक्सर खुद ही घर पर स्किनकेयर कर अपनी त्वचा को हेल्दी बना लेते हैं. वहीं, लड़के अपनी स्किन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिससे कभी-कभी उनका चेहरा फीका लगने लगता है. ऐसे में इस भाईदूज पर आप भी घर में रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल कर फेसपेस बना सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. आज हम आपको कुछ इंस्टेंट ग्लो के लिए फेसपैक बताने जा रहे हैं, जिससे आपका चेहरा दमक जाएगा और बहनें भी आपकी ग्लोइंग स्किन का राज पूछेंगी.

1. बेसन,चंदन, हल्दी

इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा चंदन और दूध मिलाकर एक अच्छा से पेस्ट बना लें. इसको करीब अपने चेहरे पर 1 घंटे तक लगाकर छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से फेसवॉश कर लें. ये घरेलू नुस्खा आप अपनी बहन से तिलक लगवाने के पहले आजमा सकते हैं. 

2. नींबू और एलोवेरा

चेहरे के दाग-धब्बों को कम करने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, इसमें पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड दाग-धब्बे कम करता है. इसके अलावा एलोवेरा स्किन को मॉइश्चराइज्ड और हाइड्रेटे रखता है. इस फेसपैक के लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल और नींबू के रस को अच्छे से मिला लें. फिर इसको अपने फेस पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें और फिर धो लें. इससे आपकी स्किन इंस्टेंट ग्लो करने लगेगी. 

3. कॉफी और शहद का फेसपैक

इस फेसपैक को बनाने के लिए आप 2 चम्मच कॉफी पाउडर के साथ 2 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक छोड़ दें. फिर पानी से चेहरा वॉश कर लें. इससे आपकी स्किन वापिस से ग्लो करने लगेगी. दरअसल, कॉफी स्किन को गंदगी और टैनिंग से छुटकारा दिलाती है. वहीं, शहद स्किन को मुलायम बनाने का काम करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Lifestyle News, Homemade Facepack, Skincare
