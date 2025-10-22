विज्ञापन

'भाई दूज का त्‍योहार है, भइया जल्‍दी आओ, प्‍यारी बहना से आकर त‍िलक लगवाओ' इन प्‍यार भरे संदेश के साथ मनाएं त्‍योहार

Happy Bhai Dooj Wishes: भाई दूज का पावन पर्व 23 अक्टूबर, 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन को और यादगार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं प्यारे भाई दूज मैसेज और कोट्स, जिन्हें आप अपने भाई या बहन को भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
'भाई दूज का त्‍योहार है, भइया जल्‍दी आओ, प्‍यारी बहना से आकर त‍िलक लगवाओ' इन प्‍यार भरे संदेश के साथ मनाएं त्‍योहार
Bhai dooj wishes in hindi : भाई दूज पर विश कैसे करें.
File Photo

Bhai Dooj Greetings: भाई दूज का पावन पर्व दिवाली से दो दिन बाद मनाया जाता है, जो इस बार 23 अक्टूबर, गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे के बीच है. भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी उनका साथ देने का वचन करते हैं. इस मौके पर भाई दूज पर भाई बहन एक दूसरे को बधाई और शुभकामना संदेश भी भेजते हैं, आइए हम आपको बताते हैं ऐसे ही 20 मैसेज और कोट्स जिन्हें आप अपने भाई-बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं.

भाईदूज पर घूमने का बना रहे हैं प्लान? दिल्ली की ये जगह भाई-बहन के लिए है बेस्ट, यादगार रहेगा दिन

प्यारे भाई के लिए शुभकामनाएं (Bhai Dooj Wishes For Brother)

प्यारे भाई को दिल से शुभकामनाएं,

भाई दूज का पावन त्योहार हो खुशियों से भरा.

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं'.

Latest and Breaking News on NDTV

भाई, तेरे और मेरे रिश्ते का बंधन है विश्वास और अपनापन,

तेरे माथे पर लगाऊं चंदन का तिलक,

मांगू दुआएं तेरे सुखमय जीवन की हर पल.

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

Latest and Breaking News on NDTV

आरती की थाली सजा कर, कुमकुम से तिलक लगाऊं,

तेरे उजले भविष्य की कामना करूं,

कभी न आए तुझ पर कोई संकट, बस यही दुआ मांगूं

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन का टीका, नारियल का उपहार,

भाई की उम्मीद और बहना का प्यार,

खुशियों से झूमे आपका ये त्योहार

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

Latest and Breaking News on NDTV

रोली, चंदन और तिलक संग आई है बहना,

भैया दूज का पर्व है सबसे सुहाना,

स्नेह और प्रेम का बंधन है ये प्यारा

भाई दूज की ढेर सारी बधाइयां

लाल गुलाबी रंग से सजा संसार,

सूरज की किरणें, खुशियों की हो बहार,

चांदनी छू ले अपनों का प्यार,

आपको मुबारक हो भाई दूज का त्योहार

Latest and Breaking News on NDTV

हर दिन के साथ बढ़ता रहे हमारा अपनापन,

हर रिश्ते में बना रहे ये बंधन सुहावन,

आपको शुभ और मंगलमय भाई दूज की शुभकामनाएं

सबसे प्यारे भाई बनने के लिए धन्यवाद

Latest and Breaking News on NDTV

भाई-बहन का यह रिश्ता सदा रहे मुस्कुराता,

प्यार और देखभाल से सजा यह नाता,

आप दोनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

इस खास दिन पर धन्यवाद उन लम्हों का,

जब तुम मेरे रक्षक, मार्गदर्शक और साथी बने।

हैप्पी भाई दूज, प्यारे भाई

भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, खुशियां आपके घर छाई रहें.

Happy Bhai Dooj

Latest and Breaking News on NDTV

भाई, तेरी सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी दुआ है. हमेशा खुश रहो.

भाई दूज की हार्दिक बधाई

तेरे जैसी प्यारी दोस्त और भाई पाकर मैं धन्य हूं.

भाई तू हमेशा स्वस्थ, सुखी और सफल रहे.

भाई दूज की शुभकामनाएं

तेरी हर मुस्कान हमारे परिवार की रौनक है.

Latest and Breaking News on NDTV

भाई और बहन का रिश्ता सबसे अनमोल है. इसे हमेशा संजोएं.

भाई दूज पर दुआ है भाई, तुम्हारी ज‍िंंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां हों.

                                                           

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhai Dooj 2025, Bhai Dooj Wishes 2025, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com