वजन घटाने के लिए ब्रोकली कैसे फायदेमंद, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सर्दियों में कैसे काम करती है ये हरी सब्जी, आप भी आज से खाना कर दें शुरू

Broccoli For Weight Loss: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते वजन बढ़ना बहुत ही आम हो जाता है. वैसे भी सर्दियों के मौसम में वजन बढ़ना आम बात है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वजन कम करने वाले के लिए है, क्योंकि वजन बढ़ाना तो आसान है, लेकिन कम करने में बहुत मुश्किल हो जाता है. एक बार वजन बढ़ जाए तो यह कई बीमारियों का कारण बनता है. मोटापा के चलते ही धीरे-धीरे पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है. ब्लड शुगर या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. वजन कम करने वालों को सर्दियों के मौसम में अपने खाने-पीने का खास ध्यान रखना चाहिए. आहार में कुछ हेल्दी और पौष्टिक चीजें भी शामिल करनी चाहिए. ब्रोकोली एक ऐसा सुपर फूड है, जो वजन कम करने में मदद कर सकता है. फोर्टिस अस्पताल की क्लिनिकल डाइटिशियन पूजा एचएन ने हेल्थ शॉर्ट को बताया कि वजन कम करने लिए ब्रोकली का सेवन कैसे करें.

पबमेड सेंट्रल के अनुसार, ब्रोकोली के पोषण और औषधीय गुणों पर 2023 के एक समीक्षा लेख के अनुसार, ब्रोकोली विटामिन ए, सी और के के साथ-साथ कैल्शियम, पोटैशियम और आयरन जैसे खनिजों, आहार फाइबर और कई मिश्रण का अच्छा स्रोत है. पबमेड सेंट्रल के मुताबिक, ब्रोकोली में एंटीऑक्सीडेंट जैसे बीटा-कैरोटीन, विटामिन ई और फ्लेवोनोइड होते हैं, जो सभी मिलकर स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं. ऑनलाइन पोषण डेटाबेस न्यूट्राइवल्स के अनुसार, एक सामान्य सर्विंग साइज, 1 कप (≈ 90 ग्राम) कच्ची ब्रोकली में लगभग 2.3-2.8 ग्राम प्रोटीन, ~5.6-6.6 ग्राम कुल कार्बोहाइड्रेट (फाइबर और शर्करा के मिश्रण सहित), लगभग 0.3-0.4 ग्राम वसा और ~2.2-2.6 ग्राम आहार फाइबर होता है.

ब्रोकली के फायदे

ब्रोकोली में कई पोषक तत्व होते हैं, जो वजन कम करने में मदद करते हैं. यह फाइबर से भरपूर होती है, जो हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और हमें अनावश्यक खाने से बचाता है. ब्रोकोली में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो पाचन को सुधारते हैं, सूजन को कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं.

ब्रोकली को अपने आहार में शामिल करने के कई तरीके हैं. आप इसे उबालकर, भाप में पकाकर या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं. आप ब्रोकली का सूप भी बना सकते हैं या इसे चिकन या टोफू के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हैं.

ब्रोकली का सेवन करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. अगर आपको थायराइड की समस्या है, तो आपको ब्रोकली का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको फाइबर से भरपूर फूड्स से एलर्जी है, तो आपको ब्रोकोली का सेवन करने से बचना चाहिए.

