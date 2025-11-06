शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन भूलकर भी न करें ये 4 काम, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन पर पड़ेगा बुरा असर

Bride Groom Skincare: शादी का दिन हर एक दूल्हा-दुल्हन के लिए सबसे खास होता है. इसके लिए तैयारियां महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं. हर कोई चाहता है कि शादी पर वह सबसे ज्यादा सुंदर दिखे और उसकी स्किन चमकती रहे. इसके लिए कई होने वाले दूल्हा-दुल्हन पार्लर-सैलून में जाकर तरह-तरह के मेकअप और फेशियल भी करवाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं शादी से पहले की गई छोटी-छोटी गलतियां आपकी त्वचा को निखारने की जगह बिगाड़ने का काम कर सकती हैं. इसी के चलते प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जुश्या भाटिया सरीन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर ऐसे 4 काम बताए हैं जिन्हें दूल्हा-दुल्हन को शादी से पहले भूलकर भी नहीं करना चाहिए. अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो स्किन पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और स्किनकेयर के लिए की गई सभी तैयारी आपकी बेकार जा सकती है.

1. लास्ट मिनट फेशियल (Last Minute Facial)

शादी से पहले अधिकतर दूल्हा-दुल्हन नए-नए फेशियल करवाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये फेशियल आपकी चेहरे की रंगत को और भी ज्यादा बिगाड़ सकते हैं. खासतौर से जिस फेशियल में चेहरे पर ज्यादा मसाज की जाती है उसमें स्किन को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है. ऐसे में आप शादी से पहले उसी फेशियल को करवाएं जो आप पहले से करवाते हैं या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें.

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सरीन बताती हैं कि शादी से पहले ब्लीच करवाने से बचना चाहिए. इससे स्किन पर एलर्जी या फिर इरिटेशन महसूस हो सकती है. साथ ही शादी पर जो आप मेकअप करवाएंगे वो स्किन से रिएक्ट कर सकता है.

शादी से पहले कई लोग ग्लोइंग और शाइनी त्वचा की चाहत में नया-नया स्किन केयर रूटीन शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इससे स्किन पर और भी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है. दरअसल, हर किसी की त्वचा अलग होती है और हर एक स्किनकेयर आइटम स्किन को सूट नहीं करता है. ऐसे में आप कुछ भी नई चीजें अपनाने से बचें और इसकी जगह वही रुटीन फॉलो करें जो आप पहले से करते आए हैं.

कई लोग शादी पर अच्छा दिखने के लिए क्रैश डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं. इसको आसान भाषा में कहें तो लोग अपनी डाइट से कुछ चीजों को बाहर कर देते हैं और भोजन में बहुत सीमित चीजें ही खाते हैं. लेकिन ऐसा करने से काफी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं. डॉक्टर बताती हैं कि शादी से पहले क्रैश डाइटिंग से स्किन काफी बेजान और डिहाईड्रेट दिख सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.