किस तरह के बालों पर कौन सा तेल लगाना चाहिए? आप भी जान लीजिए अपने लिए सही ऑयल, वरना हो सकता है नुकसान

Konsa tel balo me lagana chahiye: बालों को हेल्दी और स्मूथ-शाइनी बनाए रखने के लिए तेल लगाने की सलाह दी जाती है. अधिकतर लोग बालों में लगाने के लिए नारिय, बादाम या फिर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं सभी तरह के तेल सभी के बालों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते हैं. ऐसे में अगर गलत तेल का इस्तेमाल कर लें तो बालों को काफी नुकसान भी पहुंच सकता है. इस स्थिति में अपने बालों को और बालों से जुड़ी समस्या को पहचानना काफी जरूरी होता है. दरअसल, अलग-अलग तरह के तेल, अलग-अलग समस्याओं से राहत दिलाने का काम करते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह के बालों के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है. साथ ही यह भी जानेंगे कि किस तेल को सही तरह से लगाकर आप बालों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं.

1. हेयर ग्रोथ

अगर आपके बाल बढ़ना रुक गए हैं तो आपके लिए कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. दरअसल, ये तेल बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है और हेयरफॉल को रोकने में मदद करता है. इस तेल को आप अपने स्कैल्प पर हल्के हाथों से लगाएं और मसाज करें. इससे आपको जल्द फायदा देखने को मिल सकता है.

डैमेज बालों के लिए बादाम का तेल ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. दरअसल, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो बालों को हेल्दी और रिपेयर करने का काम करता है. अगर आपके बाल दो मुंहे हैं तो भी इस तेल का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

कई लोगों के बालों में नमी खत्म हो जाती है जिससे बाल काफी ड्राई लगने लगते हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए आप नारियल का तेल लगा सकते हैं. दरअसल, यह तेल बालों को हाईड्रेट और मॉइस्चराइज करने का काम करता है. साथ ही इसको लगाने से बाल मुलायम और शाइनी भी बनते हैं.

अगर आपको बालों में चिपचिपापन महसूस होता है तो आप जोजोबा हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बालों का ऑयल प्रोडक्शन नियंत्रित रहता है और हेयर हेल्दी बने रहते हैं.

अगर आपके बाल एकदम हेल्दी हैं या फिर आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है तो आप जैतुन का तेल लगा सकते हैं. इससे बालों में पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और साथ ही हेयर शाइनी-सोफ्ट बने रहेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.