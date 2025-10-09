विज्ञापन

इस करवा चौथ और दिवाली पर बॉलीवुड दीवाज़ के डिजाइनर सूट और साड़ी लुक्स से पाएं फेस्टिव ग्लैम का परफेक्ट टच. शिल्पा से आलिया तक, इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन और हर फेस्टिव पार्टी में बिखेरें बॉलीवुड वाला जलवा.

करवा चौथ पर द‍िखना है हीरोइनों जैसा तो ये 5 लुक कर लें कैरी, सबसे जुदा द‍िखेंगी आप
चलिए देखते हैं कैसे आप भी इन दीवाज़ की तरह अपने फेस्टिव लुक में चार चांद लगा सकती हैं.

Festive Bollywood Actress Traditional Looks: त्योहारों का मौसम आ गया है. रोशनी, रिवाज और रंगों से सजे इन दिनों में खुद को सजाने-संवारने का भी वक्त है. इस करवा चौथ और दिवाली, अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक थोड़ा फिल्मी लगे और हर किसी की निगाहें आप पर टिक जाएं, तो बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं से बेहतर इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकता. इन एक्ट्रेसेज़ ने हाल ही में अपने ट्रेडिशनल लेकिन ग्लैमरस लुक्स से फैशन बार को और हाई कर दिया है. तो चलिए देखते हैं कैसे आप भी इन दीवाज़ की तरह अपने फेस्टिव लुक में चार चांद लगा सकती हैं.

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी का यह लुक पूरी तरह ट्रेडिशनल ग्लैम का सबूत है. उन्होंने पहनी है लाल रंग की हल्की शिफॉन साड़ी, जिसे गोल्डन और ब्लैक बॉर्डर ने बेहद रॉयल फिनिश दी है. डीप-कट ब्लाउज, हेवी झुमके और सिल्वर बैंगल्स के साथ उन्होंने फ्यूजन टच जोड़ा है. ये लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट है. सिंपल फिर भी सुपर स्टाइलिश, जहां हर डिटेल एलीगेंस बिखेरती है.

माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित का यह एथनिक लुक ‘ओल्ड स्कूल ग्लैमर' की याद दिलाता है. उन्होंने चुना है डार्क वेलवेट सूट जिस पर नाज़ुक गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है. उनके लुक की खासियत है रिच फैब्रिक, मिनिमल मेकअप और ज्वेल्ड इयररिंग्स जो हर फ्रेम में रॉयल्टी दिखाते हैं. दिवाली नाइट पार्टी या पूजा, दोनों के लिए यह वेलवेट सूट है ग्रेस मीट्स लक्ज़री का शानदार उदाहरण.

कृति सैनन

कृति सैनन का हेरिटेज लुक ट्रेडिशनल और ग्रेस का खूबसूरत नमूना है. पिंक और गोल्ड टोन वाले इस एथनिक लहंगे पर की गई ज़री और रेशमी डिटेलिंग इसे ओप्यूलेंट बनाती है. उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी, क्लासिक चोकर और सॉफ्ट बन के साथ इसे और शाही बनाया है. ये लुक उन महिलाओं के लिए है जो फेस्टिव सीज़न में क्लास, कल्चर और चार्म तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहती हैं.

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने अपने पिंक बनारसी साड़ी लुक से ट्रेडिशनल स्टाइल में नया ट्रेड सेट कर दिया है. गोल्ड बॉर्डर और हैंडलूम सिल्क की चमक उनके पूरे लुक को रॉयल बनाती है. उन्होंने ग्रीन स्टोन चोकर, जड़ाऊ झुमके और लो बन हेयरस्टाइल के साथ इस स्टाइल को क्लासिक लेकिन कंटेम्पररी रखा है. यह साड़ी उन लोगों के लिए है जो सादगी में रॉयल्टी और ग्रेस ढूंढते हैं.

काजोल

काजोल का यह मेटैलिक गोल्ड-एंड-ब्लैक साड़ी लुक बोल्ड और एलीगेंट दोनों है. हेवी बॉर्डर और हाई नेक ब्लाउज इस लुक को कंटेम्पररी एज देते हैं. उन्होंने अपने बालों को साइड स्वीप स्टाइल में रखा है और जड़ाऊ नेकलेस के साथ पूरे लुक को स्टेटमेंट अपील दी है. अगर आप दिवाली में ग्लैमरस लुक से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती हैं, तो काजोल जैसा गोल्डन साड़ी लुक बेस्ट चॉइस रहेगा.

