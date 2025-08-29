Anupam Kher Fitness Routine: 70 साल की उम्र में भी अनुपम खेर सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस और डेडिकेशन से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना वर्कआउट वीडियो ( Workout Video) शेयर किया, जिसमें वे शर्टलेस होकर लैट पुलडाउन (Lat Pulldown) करते दिख रहे हैं. उनके कैप्शन में लिखा था, "जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है. बैलेंस बनाए रखने के लिए हमेशा चलते रहना जरूरी है. उनकी यह मेहनत और लगन दिखाती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. अगर आप डिसिप्लिन के साथ फिटनेस (Fitness) पर ध्यान दें, तो कोई भी उम्र आपकी ताकत और सेहत पर हावी नहीं हो सकती.

सोशल मीडिया पर फिटनेस अपडेट (Fitness Updates on Social Media)

अनुपम खेर ने पहले भी दो मोनोक्रोम तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें उनकी टोंड पीठ साफ दिखाई दे रही थी. उन्होंने लिखा, 'जो कभी हार नहीं मानता, उसे हराना मुश्किल है.' और मजाक में पूछा, सही जा रहा हूं ना? ये पोस्ट फैंस को फिट रहने के लिए इंस्पायर करता है और यह दिखाता है कि मेहनत और डेडिकेशन हो तो उम्र का असर नजर नहीं आता.

लैट पुलडाउन क्या है? (What is Lat Pulldown)

लैट पुलडाउन सिर्फ जिम की मशीन नहीं, बल्कि यह एक पावरफुल एक्सरसाइज है. यह खासतौर से आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है. साथ ही, शोल्डर, हाथ और कोर मसल्स भी एक्टिव रहते हैं. इसे नियमित करने से आपका शरीर मजबूत और फिट रहता है.

लैट पुलडाउन के फायदे (Lat Pulldown Benefits)

पीठ की मसल्स मजबूत होती हैं.

पोश्चर सुधारता है.

बैक पेन का खतरा कम होता है.

अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है.

डेली रूटीन के काम आसानी से होते हैं.

लैट पुलडाउन कैसे करें? (How to Do Lat Pulldown)

मशीन पर बैठें और पैरों को पैड के नीचे रखें. हैंडल बार को दोनों हाथों से पकड़ें, हाथ कंधों से थोड़ा चौड़े हों. पीठ की मसल्स का इस्तेमाल करके बार को सीने तक खींचें. धीरे-धीरे बार को ऊपर भेजें और दोहराएं.

उम्र बढ़ने पर एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? (Why Exercise is Important as You Age)

2024 की एक रिसर्च बताती है कि रोजाना फिजिकल एक्टिविटी से उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर फिट रहता है. हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहते हैं, मसल्स और हड्डियां मजबूत होती हैं, मेमोरी और ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है और इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है. कस्टमाइज्ड वर्कआउट, कम्युनिटी सपोर्ट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लंबी उम्र तक फिट रहने में मदद करता है. इसलिए उम्र चाहे कुछ भी हो, हर किसी को फिटनेस रूटीन अपनाना चाहिए.

