चीन में लग्जरी बैग्स की कीमत एकदम से हुई कम, 1 लाख 20 हजार में मिल रहा है 29 लाख का Birkin Bag

Luxury Bags In China: लग्जरी बैग्स की बात आती है तो बर्किन बैग्स का जिक्र जरूर होता है. चाहे 'गिलमोर गर्ल्स' हो या फिर 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जैसी फिल्में, बर्किन बैग्स (Birkin Bag) लग्जरी बैग्स की गिनती में हमेशा टॉप पर रहे हैं. करीना कपूर खान, कंगना रनौत और नोरा फतेही समेत बहुत सी एक्ट्रेसेस भी हाथों में बर्किन लटकाए कई बार पैपराजी फोटोज में कैप्चर हुई हैं. इन्हीं बर्किन बैग्स की कीमत अब लाखों तक गिर गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ चीनी निर्माताओं ने सीधा फैक्टरी से उपभोक्ताओं तक सामान पंहुचाने की पहल की है जिसमें लग्जरी बैग्स समेत कपड़े और कॉस्मेटिक्स सस्ते दामों पर बेचे जा रहे हैं.

बर्किन बैग्स की कीमत में तेजी से गिरावट देखने को मिली है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज के मुताबिक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जोकि बर्किन और लुई वितों जैसे ब्रांड्स के लिए बनाए जाते हैं, सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं और इसीलिए इनके दाम बेहद कम हैं. बर्किन बैग्स के एक सप्लायर ने बताया कि 34,000 डॉलर यानी 29,23,320 रुपए में बिकने वाले बर्किन बैग की लागत केवल 1,400 डॉलर यानी 1,20,372 रुपए है. ऐसे में इन बैग्स को इतनी कम कीमत पर बेचने के दावे किए जा रहे हैं.

सप्लायर्स का कहना है कि 90 फीसदी से ज्यादा पैसा सिर्फ ब्रांड के लोगो (Brand Logo) का लिया जाता है. अगर लोगों को बिना ब्रांड के लोगो की परवाह किए वही ब्रांडेड क्वालिटी और वही मटीरियल वाली चीजें चाहिए तो सीधा हमसे खरीद सकते हैं.

China TikTok is so messy rn Because now that the Chinese government legalize Counterfeit products of all American goods because of the tariffs their now exposing a lot of Big brands and how their stuff is manufactured and encourages you to buy them in House China for cheaper pic.twitter.com/GLftzEnF3y