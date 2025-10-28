Kanta Nikalne Ki Trick: कांटा निकालने की निंजा टेक्निक, न सुई... न दर्द, झट से निकल जाएगा कांटा, जानिए कैसे

Kanta Nikalne Ki Trick: कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब कांटा चुभ गया हो, या फिर लकड़ी की कोई पतली फांक उंगली या हाथ में धंस गई हो. बचपन में अक्सर कांटा चुभना एक आम समस्या है, जो हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा रहा है. बचपन में बागवानी करते समय या फिर खेलते कूदते समय या फिर किसी अन्य गतिविधि में कांटा चुभने की संभावना हो सकती है, लेकिन कांटा निकालने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है. लोग अक्सर कांटा निकलने के लिए सुई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंफेक्शन होने का खतरा भी अधिक बढ़ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कांटा निकालने के लिए न सुई की जरूरत है और न ही दर्द की. चलिए आपको बताते हैं कांटा निकालने की निंजा टेक्निक, जिससे आसानी से और बिना दर्द के कांटा निकल जाएगा है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर कई तरह की घरेलू टिप्स के वीडियो वायरल होते रहते हैं, अब कांटा निकालने की एक बेहद आसान ट्रिक वायरल हो रही है, जिसमें कांटा निकालने का आसान तरीका बताया गया है. इस छोटी सी क्लिप को देखने के बाद कई यूजर्स का कहना है कि ये तरीका वाकई असरदार है, वो भी बिना किसी दर्द के.

कांटा निकालने की निंजा टेक्निक

कांटा निकालने के लिए आपको बस एक-दो चीज की जरूरत होगी, एक टेप या बैंड-एड और एक लहसुन की कली. बैंड-एड और लहसुन की कली का उपयोग करके आप कांटा निकाल सकते हैं, इससे किसी भी तरह का कोई दर्द भी नहीं होगा और आसानी से कांटा निकल जाएगा.

सबसे पहले उस क्षेत्र को साफ करें जहां कांटा चुभा है. इसके एक टेप या बैंड-एड लें और एक लहसुन की कली लें, इसे कांटे के ऊपर चिपकाएं. कुछ देर के बाद धीरे-धीरे टेप को खींचें. कांटा लहसुन की कली के साथ अपने आप बाहर निकल आएगा.

कांटा निकालने की यह टेक्निक इसलिए काम करती है, क्योंकि लहसुन कांटे वाले क्षेत्र को कोमल कर देता है, जिससे कांटा अपने आप बाहर निकलने लगता है. जब आप टेप को खींचते हैं, तो कांटा भी साथ में निकल आता है. यह टेक्निक न केवल दर्द रहित है, बल्कि यह त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.