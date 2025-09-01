दांत निकलते समय बच्चे को खिलाएं ये 15 चीजें, डॉक्टर ने बताया दर्द और बुखार में मिलेगा आराम, चिड़चिड़ा नहीं होगा बच्चा

What food to give baby when teething: बच्चों के दांत निकलने का समय पैरेंट्स के लिए काफी मुश्किल होता है. इस दौरान बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है. इसके साथ ही बच्चे को मसूड़ों में दर्द और हल्के बुखार से भी जूझना पड़ता है. ऐसे में हर मां-बाप का सवाल होता है कि इन कंडीशन में बच्चे का ध्यान कैसे रखें या उसे आराम देने के लिए क्या करें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. फेमस पीडियाट्रिशियन पुनीत आनंद ने इसे लेकर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में डॉक्टर क्या कहते हैं-

दांत निकलते समय कैसे रखें बच्चे का ध्यान?

पीडियाट्रिशियन बताते हैं, 6 महीने होने के बाद दांत निकलने के समय में सही और हल्का आहार देने से बच्चे को आराम मिल सकता है. घर पर बने कुछ आसान और ठंडक देने वाले फूड्स बच्चे के लिए सबसे अच्छे होते हैं. इसके साथ ही डॉक्टर ने 15 फूड्स की लिस्ट भी शेयर की है.

मां का दूध

डॉक्टर आनंद के मुताबिक, दांत निकलने के दौरान मां का दूध या फॉर्मूला मिल्क लेकर आइस ट्रे में जमा दें. इसे बच्चे को चूसने दें, इससे मसूड़ों को ठंडक मिलेगी.

एक केला लेकर उसे फ्रिज में ठंडा होने रख दें. इसे मैश कर बच्चे को खाने के लिए दें. इससे भी उसके मसूड़ों को ठंडक और दर्द में आराम मिलेगा.

सेब को उबालकर इसकी प्यूरी बना लें और इसे ठंडा कर बच्चे को खाने के लिए दें. ये पोषण देने के साथ-साथ दर्द से भी राहत देगा.

सेब की तरह ही आप बच्चे को मैंगो प्यूरी खाने के लिए दे सकते हैं.

आप एक शकरकंद को उबालकर, प्यूरी बनाकर इसे ठंडा कर बच्चे को दे सकते हैं. इसका मीठा स्वाद बच्चे को पसंद आएगा, साथ ही शकरकंद से उसे पोषण भी मिलेगा.

7 महीने से बड़े बच्चों को आप सॉफ्ट दाल खिचड़ी दे सकते हैं.

दांत निकलने के दौरान डॉक्टर बच्चे को नरम इडली खिलाने की सलाह देते हैं.

गाजर और खीरे को ठंडा कर बड़े टुकड़ों में काट लें. इसे बच्चे को चूसने के लिए दें. इससे मसूड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है. हालांकि, ऐसा करते वक्त हमेशा निगरानी रखें ताकि बच्चा गलती से बड़ा टुकड़ा न निगल ले.

घर का बना दही भी ठंडक देने वाला और पाचन के लिए अच्छा विकल्प है.

8 महीने के बाद बच्चे को सॉफ्ट पनीर क्यूब्स दिए जा सकते हैं.

आप बच्चे को आलू उबालकर मैश कर खाने के लिए दे सकते हैं.

सूजी का हलवा या उपमा बच्चे के लिए अच्छा होता है.

आप बच्चे को बीज निकाला हुआ ठंडा तरबूज खाने के लिए दे सकते हैं.

इन सब से अलग बच्चे को स्टीम की हुई ब्रोकली, बीन्स, मटर जैसी सब्जियां दी जा सकती हैं.

डॉक्टर बताते हैं, इन सभी फूड्स को हल्का ठंडा करके देना अच्छा है क्योंकि इससे मसूड़ों की सूजन और दर्द में राहत मिलती है. बच्चे को हमेशा छोटे-छोटे टुकड़े ही दें ताकि गले में फंसने का खतरा न हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.