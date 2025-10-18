विज्ञापन

गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो क्या करें.
Natural Fertilizer For Rose Plants: अगर आप चाहते हैं कि आपके बगीचे या बालकनी में लगे गुलाब के पौधों पर नवंबर में ढेरों फूल खिलें, तो अब से ही उनकी सही देखभाल शुरू कर दें. गुलाब का पौधा जितना खूबसूरत होता है, उसकी देखभाल उतनी ही जरूरी भी होती है. थोड़ा ध्यान देने से यह पौधा पूरे सर्दियों में खिलखिलाता रहेगा. इसके लिए, गुलाब के पौधों को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ज्यादा पानी से बचें, क्योंकि अत्यधिक नमी से जड़ सड़ सकती है. इसके अलावा, पौधों को पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए, लेकिन तेज धूप से बचाने के लिए हल्की छांव भी जरूरी है. इन सरल उपायों से आप अपने गुलाब के पौधों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं.

1- अक्टूबर में करें हार्ड प्रूनिंग (Do hard pruning in October)
  • अक्टूबर में पौधे की पुरानी शाखाओं को काट देना जरूरी होता है ताकि नई शाखाएं तेजी से निकलें.
  • कटाई के बाद पौधे पर फंगीसाइड का स्प्रे करें.
  • मिट्टी को हल्का ढीला करें ताकि हवा और पोषक तत्व जड़ों तक आसानी से पहुंच सकें.
  • इस प्रक्रिया से पौधा नए फूलों के लिए तैयार हो जाता है.
2- जड़ों में डालें फ्री की देसी खाद (Apply free indigenous fertilizer to the roots)
  • गुलाब की ग्रोथ के लिए संतुलित पोषण बेहद जरूरी है.
  • कटाई के बाद मिट्टी में पुरानी गोबर की खाद या केंचुआ खाद मिलाएं.
  • साथ ही NPK (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम) डालें. फास्फोरस फूल और जड़ों के विकास में मदद करता है.
  • हर 15-20 दिनों में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर देना भी पौधे के लिए फायदेमंद होता है.

3- धूप – कम से कम 6 घंटे (Sunlight – at least 6 hours)

  1. गुलाब के पौधे को रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे सीधी धूप मिलनी चाहिए.
  2. साथ ही पौधे को हवादार जगह पर रखें ताकि फंगस न पनपे.
4- सिंचाई में रखें सावधानी (Be careful in irrigation)
  1. अक्टूबर के महीने में तापमान गिरने लगता है, इसलिए गुलाब को ज्यादा पानी देने से बचें.
  2. बस इतना पानी दें कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे.
  3. ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं.
  4. हर महीने मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें.
5- नीम का तेल और फंगीसाइड से करें सुरक्षा (Protect with Neem Oil and Fungicide)
  • ठंड बढ़ने के साथ गुलाब के पौधों में एफिड्स और फंगस का खतरा बढ़ जाता है. हर 15 दिन में नीम के तेल का छिड़काव करें.
  • अगर फंगस के लक्षण दिखें तो कॉपर-बेस्ड फंगीसाइड का इस्तेमाल करें.
  • खराब या सूखी पत्तियों को तुरंत हटा दें.
  • इससे पौधे लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और फूल ज्यादा खिलेंगे.
Bonus Tip - फ्री देसी खाद ऐसे बनाएं (Make free indigenous fertilizer)
  1. अगर आप बाजार से खाद नहीं खरीदना चाहते, तो ये फ्री नुस्खे अपनाएं:
  2. केले के छिलके + चायपत्ती + गुड़ का पानी – फास्फोरस और पोटेशियम का बढ़िया स्रोत.
  3. छाछ या दही का पानी – मिट्टी में फंगस नहीं लगने देता.
  4. सरसों की खली का पानी – फूलों की संख्या बढ़ाता है.

अगर आप इन पांच आसान नुस्खों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो नवंबर तक आपके गुलाब के पौधों में पत्तों से ज्यादा फूल खिलेंगे. थोड़ी देखभाल और देसी खाद की मदद से आपका गार्डन भी महकेगा और चमकेगा.

                                                                                                                    प्रस्‍तुत‍ि: आयुषी रावत 

