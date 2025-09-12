बच्चे को सुलाते हुए जरूर करें ये 8 काम, डॉक्टर ने बताया रातभर आएगी सुकून भरी नींद, अच्छी होगी ग्रोथ

Parenting Tips: बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. सही तरीके से सोने पर न केवल बच्चे का मूड अच्छा रहता है, बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होता है, बल्कि ये उनके दिमागी विकास के लिए भी जरूरी है. इसी कड़ी में हाल ही में मशहूर पीडियाट्रिशियन पुनीत आनंद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने 8 आसान टिप्स बताए हैं, जो बच्चों की नींद को सुकून भरी बना सकते हैं और पेरेंट्स के साथ बच्चे के रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

जोड़ों के दर्द के लिए 5 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे

ग्रिटीट्यूड

डॉक्टर बताते हैं, सोने से पहले बच्चे से सवाल करें कि वे आज किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं? यह आदत उनमें पॉजिटिव सोच और शांति लाती है.

डॉक्टर कोई अच्छी कहानी सुनाकर बच्चे को सुलाने की सलाह देते हैं. वहीं, ऐसा करते हुए बच्चे को गले से लगाकर रखें. इससे उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है और आपके साथ भी उनका भावनात्मक रिश्ता मजबूत होता है.

बच्चे से सवाल करें कि दिनभर में क्या चीज उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी या किस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिली. इससे बच्चा खुश मूड में सोएगा.

सोने से पहले बच्चे से अपनी फीलिंग्स शेयर करें और बच्चे को भी बताने दें. इससे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और मन हल्का होता है.

सोने से पहले बच्चे से कहें कि वे अपनी सबसे प्यारी याद का सपना देखें. इससे उनका मन शांत रहेगा.

डॉक्टर कहते हैं, चाहे आपकी आवाज परफेक्ट न हो, लेकिन बच्चे को आपकी आवाज याद रहती है. लोरी गाने से वह जल्दी सो जाएगा.

उनसे पूछें कि कल उन्हें किस चीज का इंतजार है. यह सोच उन्हें उत्साहित और रिलैक्स रखती है.

इन सब से अलग बच्चे का हाथ पकड़कर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें. ऐसा करना भी बच्चे को सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देता है.

डॉक्टर आनंद कहते हैं, इन छोटे-छोटे कदमों से बच्चा अच्छी और गहरी नींद सोता है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, पेरेंट्स के साथ बॉन्ड अच्छा होता है, जिससे उसकी ग्रोथ और बहेतर होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



