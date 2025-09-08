पिंपल्स से घिर गया है चेहरा तो यहां जानिए किस तरह आयुर्वेदिक नुस्खे से चेहरा बनेगा बेदाग, एक्सपर्ट ने दिए टिप्स

Acne Home Remedies: त्वचा की सही तरह से देखरेख ना करने पर, सीबम के ज्यादा प्रोडक्शन से या खराब वातावरण के कारण भी चेहरे पर पिंपल्स (Pimples) या एक्ने की दिक्कत हो सकती है. साथ ही पिंपल्स हार्मोनल इंबैलेंस के कारण भी जाते हैं. ये पिंपल्स यूं तो खुद ही कम हो जाते हैं लेकिन कई दिनों तक जाने का नाम नहीं लेते. वहीं, एक्ने (Acne) की दिक्कत में होता यह है कि एक दाना कम होता है तो उससे पहले ही दूसरा निकल आता है. ऐसे में बार-बार चेहरे पर मुंहासे परेशान ना करें इसके लिए घर की ही कुछ चीजों को चेहरे पर लगाकर देखा जा सकता है. यहां आयुर्वेदिक डॉक्टर ने ऐसी ही कुछ चीजों का जिक्र किया है जिन्हें चेहरे पर लगा लिया जाए तो एक्ने और पिंपल्स कम होने में असर दिख सकता है. इन टिप्स को इंस्टाग्राम पर आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीषा मिश्रा गोस्वामी ने शेयर किया है. आइए जानते हैं एक्सपर्ट कौनसे टिप्स दे रही हैं.

बालों को सफेद बना देती है इस विटामिन की कमी, जानिए क्या खाने पर बाल हो जाएंगे काले

पिंपल्स और एक्ने को दूर करने के आयुर्वेदिक नुस्खे

एक्सपर्ट ने बताया कि पिंपल्स कम करने में जायफल (Nutmeg) असरदार हो सकता है. इसे आयुर्वेद में भी पिंपल्स दूर करने वाला माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल गुण एक्ने को कम करते हैं और साथ ही एक्ने के कारण चेहरा लाल हो जाता है तो उस दिक्कत से छुटकारा दिलाने में भी असरदार होते हैं. स्टडीज भी इस बात का दावा करती हैं.

धनिया के बीजों को मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है. आमतौर पर सेहत के लिए इन बीजों को अच्छा माना जाता है लेकिन त्वचा पर भी इनका कुछ कम असर नहीं दिखता है. धनिया के बीजों में एंटी-बैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं जो एक्ने या बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं.

एलोवेरा जैल में एलोइन होता है जोकि एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. यह कूलिंग होने के चलते त्वचा पर दिखने वाले लाल निशानों को कम करने में भी असरदार होता है.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने कहा कि त्वचा पर थूक लगाया जा सकता है. कुछ स्टडीज का कहना है कि सलाइवा (Saliva) यानी थूक में एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड्स होते हैं जो एक्ने कम करने में असरदार हैं. त्वचा पर सुबह का बासी सलाइवा लगाया जा सकता है. यह ज्यादा एसिडिक होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.