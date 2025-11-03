विज्ञापन

खाट पर सोने के फायदे? खाट पर सोने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, जान‍िए यहां पर

क्या खाट पर सोना आरामदायक है? एक जमाना था जब गांव में कोई शादी से रिलेटेड छोटा-मोटा फंक्शन होता था, तो मेहमानों के लिए लाइन से खटिया लगा दी जाती थीं.

Read Time: 3 mins
Share
खाट पर सोने के फायदे? खाट पर सोने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, जान‍िए यहां पर
किस प्रकार की खाट सबसे अच्छी है?

Benefits of sleeping on a cot : खाट, खटिया और चारपाई (sleeping on a cot) तीनों एक ही और आज भी कई गांव और शहरों में लोग चारपाई पर सोते हैं. बड़ी-बड़ी कोठियों के एक कमरे में आपको खटिया जरूर मिलेगी. एक जमाना था जब गांव में कोई शादी से रिलेटेड छोटा-मोटा फंक्शन होता था, तो मेहमानों के लिए लाइन से खटिया लगा दी जाती थीं. आज भी कई गांवो में ऐसा होता है. खटिया पर बैठने और सोने के अपने अलग फायदे-नुकसान हैं. खटिया पर सोने से क्या होता है और इसके फायदे-नुकसान क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं.

तांबे या पीतल के बर्तन को कैसे साफ करें? इन 3 सफेद चीज का पेस्‍ट बनाकर रंगड़ दें, चमक जाएंगे सारे बर्तन

खाट पर सोने के फायदे (Benefits of sleeping on a cot)

कमर और रीढ़ की हड्डी में आराम

खटिया की हल्की लचकदार और मजबूत सतह पीठ और रीढ़ की हड्डी को संतुलन में रखती है, जिससे गर्दन, कूल्हे और कमर दर्द से राहत मिलती है.

Latest and Breaking News on NDTV

ब्लड सर्कुलेशन

खाट पर सोने से शारीरिक वजन समान रूप से अलग-अलग हिस्सों में बट जाता है और इसी कारण खाट पर सोने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना रहता है.

मांसपेशियों में आराम

सख्त गद्दों या फर्श पर सोने से शरीर में जकड़न आ जाती है, लेकिन खाट के मामले में ऐसा नहीं है. खाट की सतह शरीर की बनावट के अनुसार बदलती है, जिससे मांसपेशियों में जकड़न नहीं होती और शरीर को बड़ा आराम पहुंचता है.

Latest and Breaking News on NDTV

डाइजेशन में सुधार

पाचन संबंधी बीमारी कई कारणों से हो सकती है, लेकिन अगर आप खाट पर नियमित रूप से सोते हैं, तो आपकी पाचन क्रिया में बड़ा सुधार आ सकता है. खटिया पर सोने के दौरान पैर और सिर पर ऊंचे रहते हैं, जिससे पाचन संबंधी समस्या नहीं होती है.

गलत पोस्चर में सुधार

सख्त जगह पर सोने से शारीरिक पोस्चर खराब हो जाता है. इसमें रीढ़ की हड्डी और सिर के शेप को बड़ा नुकसान पहुंचता है, लेकिन खाट पर सोने से शारीरिक बनावट बिगड़ने का कोई डर नहीं रहता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

खाट पर सोने के नुकसान (disadvantages of sleeping on a cot)

हालांकि कई फायदे होने के बाद, खटिया पर सोने के कुछ नुकसान भी है. अगर आप ध्यान देंगे तो इन नुकसानों से बचा जा सकता है. खटिया की सतह लचकदार होती है, इसलिए का खाट पर लेटने के दौरान कमर वाला हिस्सा लचका रहता है, जिससे रीढ़ की हड्डी में झुकाव आता है और इससे गले की हड्डी भी बढ़ सकती है. इसके अलावा खाट पर सोने से कभी-कभी अनकंफर्टेबल भी महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से शरीर में दर्द हो सकता है. खाट पर पूरी रात एक करवट पर सोने से उसकी रस्सी से दबाव पड़ने पर रक्त संचार पर बुरा असर पड़ सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com