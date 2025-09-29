ओमेगा-3 लेने से स्किन और बालों पर क्या असर होता है?

Benefits Of Omega 3 For Hair And Skin: हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग दिखे और बालों में शाइन बरकरार रहे. इसके लिए लोग तमाम तरह के नुस्खे अपनाते हैं, तो कुछ कई महंगे ट्रीटमेंट्स का सहारा भी लेते हैं. जबकि असली ग्लो अंदर से आता है. आसान भाषा में कहें, तो हेल्दी स्किन और बालों के लिए हमें कई तरह के पोषण तत्वों की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक है ओमेगा-3 फैटी एसिड. यह एक जरूरी 'गुड फैट' है, जो शरीर खुद नहीं बना पाता, इसलिए इसे डाइट या सप्लीमेंट से लेना जरूरी होता है. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं ओमेगा-3 फैटी एसिड किस तरह आपकी स्किन और बालों के लिए जरूरी है.

मुंह की बदबू को हमेशा के लिए दूर कैसे करें? Doctor Hansa Yogendra ने बताए 5 असरदार नुस्खे

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर डर्माटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, ओमेगा-3 का सीधा असर आपकी स्किन और बालों की हेल्थ पर दिखता है.

स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन बैरियर को मजबूत करता है, जिससे नमी लॉक रहती है और स्किन ड्राई नहीं होती है.

ओमेगा-3 में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पिंपल्स और रेडनेस को कम करने में मदद करते हैं.

यह कोलेजन टूटने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे फाइन लाइन्स और झुर्रियां देर से दिखाई देती हैं.

इन सब से अलग डर्माटोलॉजिस्ट बताते हैं, अगर आपकी स्किन अक्सर इरिटेट या लाल हो जाती है, तो ओमेगा-3 इसे बैलेंस करता है और स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है.

ओमेगा-3 फैटी एसिड ड्रायनेस और डैंड्रफ जैसी समस्याओं को कम कर स्कैल्प को पोषण देता है.

इसकी मदद से बाल मजबूत रहते हैं और हेयर फॉल कम होता है.

इन सब से अलग ओमेगा-3 हेयर फॉलिकल्स को अंदर से पोषण देता है, जिससे बाल हेल्दी और शाइनी दिखते हैं.

स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, ओमेगा-3 फैटी एसिड के नेचुरल सोर्सेज में फैटी फिश (सैल्मन, टूना, सार्डिन), अलसी के बीज, अखरोट और चिया सीड्स अच्छे ऑप्शन हैं.

वहीं, अगर आपको डाइट से पर्याप्त मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड नहीं मिल पा रहा है, तो फिश ऑयल जैसे सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं. हालांकि, किसी भी नए सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें. सप्लीमेंट्स हेल्थ सपोर्ट करते हैं लेकिन ये बैलेंस्ड डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.