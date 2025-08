Uorfi Javed Lip Fillers: उर्फी जावेद ने हाल ही में अपने होठों के फिलर को हटवाने के बाद जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं. इंटरनेट सेंसेशन उर्फी ने करीब 9 साल पहले अपने होठों में फिलर (Uorfi Javed Dissolves Her Lip Fillers) लगवाए थे. उन्होंने अपने रियलिटी शो Follow Kar Lo Yaar में भी इस बारे में बात की. उन्होंने खुद बताया कि चेहरे की स्माइल लाइन्स को छुपाने के लिए और होठों को ज्यादा खूबसूरत और प्लंप बनाने के लिए उन्होंने ये प्रोसेस करवाई थी.

अब उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो में वो अपने फिलर्स (Uorfi Javed After Lip Fillers Removal) हटवाने के बाद का लुक दिखा रही हैं. वीडियो की शुरुआत में उनका चेहरा और होंठ काफी सूजे हुए दिखते हैं. जो इस प्रक्रिया के तुरंत बाद का नतीजा था. लेकिन वीडियो के आखिर में जब सूजन पूरी तरह चली जाती है, तब उर्फी का नैचुरल लुक सामने आता है. उन्होंने इस दौरान सफेद कलर का को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें एक क्रॉप टॉप, स्कर्ट और मैचिंग स्कार्फ शामिल था.



सूजन उतरने के बाद लुक

जब सारी सूजन उतर गई, तब उर्फी काफी खूबसूरत और फ्रेश दिखीं. उनके चेहरे पर एक अलग सी नजाकत और यंग लुक नजर आ रहा था. उन्होंने इस रील को कैप्शन दिया, 'What people think I look like vs what I actually look like, Shrek or Jasmine?' यानी लोग क्या सोचते हैं मैं कैसी दिखती हूं और असल में मैं कैसी दिखती हूं- श्रेक या जैस्मिन?

कुछ हफ्ते पहले उर्फी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अस्पताल में दिखाई दी थीं और उन्होंने बताया था कि वो अपने लिप फिलर को हटवा रही हैं. वीडियो में एक डॉक्टर को उनके होठों में इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया गया, जिसके बाद उनके होठों और चेहरे में सूजन आ गई थी. कैप्शन में उर्फी ने लिखा था, 'नहीं, ये कोई फिल्टर नहीं है. मैंने अपने फिलर्स को हटवाने का फैसला लिया क्योंकि ये काफी गलत तरीके से लग गए थे. मैं दोबारा फिलर लगवाऊंगी, लेकिन इस बार नैचुरल तरीके से. मैं फिलर्स के पूरी तरह खिलाफ नहीं हूं.'

प्रोसेस को बताया दर्दनाक

उन्होंने ये भी कहा, 'फिलर हटवाना एक दर्दनाक प्रक्रिया है. और सबसे जरूरी बात ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही जाएं. बहुत सारे डॉक्टर जो बड़ी-बड़ी क्लीनिक्स में बैठते हैं. उन्हें सही जानकारी तक नहीं होती. आखिरकार मुझे @dr.rickson मिले और यकीन मानिए, वो बेस्ट हैं.'

वैसे जानकारी के लिए बता दें कि लिप फिलर को हटवाना यानी डिसॉल्व करवाना एक मेडिकल प्रक्रिया है. जिसमें हाइलूरोनिक एसिड वाले फिलर्स को हटाया जाता है. इसके लिए hyaluronidase नाम के एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है जो फिलर को धीरे-धीरे तोड़ देता है और होंठों को उनके नैचुरल शेप में वापस लाया जाता है. ये प्रोसेस उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो अपने लुक से खुश नहीं होते या जिन्हें फिलर्स से कोई दिक्कत हो रही हो.