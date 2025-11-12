इस सफेद चीज में छिपा है शरीर की ताकत का राज, बुढ़ापे तक भी खत्म नहीं होगा घुटनों का ग्रीस

How To Increasing Calcium Level : बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं. शरीर कमजोर होने लगता है और उठने-बैठने तक में परेशानी होती है. बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में दर्द होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में खानपान के साथ-साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. अगर, आप भी कम उम्र में ही कमजोर महसूस कर रहे हैं और इसके लिए घरेलू उपाय की तलाश में हैं, तो डॉ. मनीषा के द्वारा बताया गया ये उपाय बहुत असरदार हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- Rice Water vs Methi Water: बालों को झड़ने से रोकने के लिए चावल का पानी या मेथी का पानी, जानिए कौन सा सबसे बेहतर

डॉ. मनीषा ने बताया कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल तक पूरी तरह से बदल चुका है. जिसके चलते शरीर कमजोर होने लगा है और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी शरीर को अपनी चपेट में ले लेता है. डॉ. मनीषा के मुताबिक, एक लेबर दिन भर इतनी मेहनत करता है और 100 किलो का वजन भी आसानी से उठा लेता है और हम 5 किलो का सामान भी नहीं उठा पाते, जबकि मजदूर के पास कैल्शियम की मात्रा अधिक लेने के लिए पैसे नहीं है. वह दूध भी नहीं पी पाता, इसके बाद भी उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे होती है. मजदूरों की हड्डियां इतनी मजबूत कैसे होती है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, चूना कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने, पेट के एसिड को निष्क्रिय करने, एसिडिटी से राहत दिलाने, हड्डियों को मजबूत करने और पाचन को बढ़ावा देने जैसे लाभ प्रदान करता है. चुना एक ऐसा पदार्थ है, जो लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह एक सफेद पाउडर है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. चूना का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है.

चूना का उपयोग कैसे करें

चूना का सेवन करने के लिए इसे भोजन में मिलाकर खाया जा सकता है. इसके अलावा चावल के दाने जितना चूना एक गिलास पानी में रात में मिलाकर रख दें. अगले दिन सुबह उस पानी को पी लें. इससे शरीर को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा. चुना कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.