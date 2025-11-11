विज्ञापन

Rice Water vs Methi Water: बालों को झड़ने से रोकने के लिए चावल का पानी या मेथी का पानी, जानिए कौन सा सबसे बेहतर

Rice Water vs Methi Water: बाल झड़ने से रोकने के लिए चावल का पानी या मेथी का पानी कौन सा सबसे ज्यादा बेहतर होता है.

Rice Water vs Methi Water: बालों को झड़ने से रोकने के लिए चावल का पानी या मेथी का पानी, जानिए कौन सा सबसे बेहतर
बालों का झड़ना कैसे रोकें
Hair Care: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते बालों का झड़ना एक आम समस्या है, जिसके चलते कम उम्र में लोग अधिक परेशान हो रहे हैं. हालांकि, बालों के झड़ने के खराब खानपान, तनाव और बालों की देखभाल में कमी समेत कई कारण हो सकते हैं. आजकल के समय में पुरुषों और महिलाओं दोनों के बाल झड़ रहे हैं. ऐसे में बालों की सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. अगर, आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं. तो आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं.

दरअसल, अक्सर कहा जाता है कि मेथी का पानी और चावल का पानी बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन लोगों के मन में इसको लेकर कंफ्यूजन रहती है कि बाल झड़ने से रोकने के लिए चावल का पानी या मेथी का पानी (Rice Water vs Methi Water) कौन सा सबसे ज्यादा बेहतर होता है.

बालों के लिए चावल का पानी

चावल का पानी बालों के लिए एक प्राकृतिक उपचार है. इसमें अमीनो एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, और विटामिन बी और सी जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद करते हैं. चावल का पानी बालों की लोच को बढ़ाता है और उन्हें शाइनी और स्मूथ बनाता है.

बालों पर चावल का पानी कैसे इस्तेमाल करें?

बालों पर चावल के पानी का इस्तेमाल करने के लिए बालों को गीला करें और चावल का पानी पूरे बालों पर लगाएं. अपने स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें और 30-40 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद बालों को ठंडे पानी से धो लें और एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें. इसे सप्ताह में तीन बार करें.

बालों के लिए मेथी का पानी

मेथी का पानी बालों के लिए एक और प्राकृतिक उपचार है. इसमें आयरन, प्रोटीन, और विटामिन ए, के, और सी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद करते हैं. मेथी का पानी बालों को पोषण देता है.

बालों पर मेथी का पानी कैसे इस्तेमाल करें?

बालों पर मेथी का पानी इस्तेमाल करने के लिए 3 बड़े चम्मच मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगो दें. सुबह बीजों को पीसकर एक पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 40 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद बालों को धो लें,

बालों के लिए चावल का पानी या मेथी का पानी कौन सा बेहतर है?

दरअसल, बालों के लिए चावल का पानी और मेथी का पानी दोनों ही फायदेमंद हैं. चावल का पानी बालों की लोच को बढ़ाता है और उन्हें शाइनी और स्मूथ बनाता है, जबकि मेथी का पानी बालों को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

