Glowing Skin Home Remedy: चेहरे के दाग-धब्बों ने परेशान कर रखा है, झाइयां, पिंपल्स, टैनिंग खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं और महंगे क्रीम, सीरम, पार्लर ट्रीटमेंट भी काम नहीं आ रहे हैं तो अब बारी है नेचुरल हैक्स का. मुलेठी, हरड़ और अलसी से बने एक जादुई फेसपैक (Homemade skin tightening mask for oily and dry skin) आपको रियल ग्लो दे सकता है. ये 3-इंग्रीडिएंट फॉर्मूला (Best homemade remedy for glowing skin naturally) ना सिर्फ स्किन को हेल्दी बनाएगा, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस से भी भर देगा. सबसे बड़ी बात कि ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही असरदार है. डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर संजीता श्रीवास्तव ने हाल ही में इंस्टाग्राम @sanjeeta_beautyandhealthcare पर एक देसी लेकिन पावरफुल स्किन हैक (How to remove acne scars and pigmentation at home) शेयर किया है, जो आपके स्किनकेयर रूटीन को बदलकर चेहरा खूबसूरत बनाता है. आइए जानते हैं इस जादुई नुस्खे में क्या-क्या चाहिए और इसका यूज कैसे करें.

फेसपैक बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए (Face pack Ingredients)

मुलेठी

छोटी हरड़

अलसी (Flaxseed)

एलोवेरा जेल

कच्चा दूध, बेसन और दही (साफ करने के लिए)

फेसपैक का इस्तेमाल कैसे करें (How to use Face pack)

1. मुलेठी, छोटी हरड़ और अलसी को पीसकर पाउडर बना लें.

2. रात को फेस वॉश करने के बाद, कॉटन में कच्चा दूध लें और चेहरा अच्छी तरह साफ करें.

3. थोड़ा दही और बेसन लेकर फेस को हल्के हाथों से वॉश करें.

4. अब तीनों पाउडर को एलोवेरा जेल में मिलाएं और चेहरे पर फेसपैक की तरह लगाएं.

5. कम से कम 10-15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें.

6. हफ्ते में 2-3 बार ये रुटीन अपनाएं और कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा.

इस होममेड फेस पैक से स्किन को फायदे (Benefits for Skin)

1. पिंपल्स और एक्ने के निशानों को कहें बाय-बाय

इस पैक में मौजूद मुलेठी और हरड़ स्किन की गहराई से सफाई कर एक्ने, पिंपल्स और उनके दाग-धब्बों को धीरे-धीरे फीका कर देते हैं. अलसी की एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रेडनेस को कम करती हैं.

2. झाइयों और सन टैनिंग का सफाया

मुलेठी और हरड़ दोनों ही स्किन पिगमेंटेशन को हल्का करने के लिए जानी जाती हैं. यह फेसपैक खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो धूप में ज्यादा समय बिताते हैं या पसीने में काम करते हैं और जिनकी स्किन पर सनबर्न या टैनिंग के निशान रहते हैं.

3. स्किन टाइटनिंग और एंटी-एजिंग बेनिफिट्स

अलसी में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन को अंदर से टाइट बनाता है. इससे झुर्रियां धीरे-धीरे कम होती हैं और स्किन यंग और हेल्दी दिखती है. एलोवेरा जेल स्किन को नमी देता है और कोलेजन को बूस्ट करता है.

4. नेचुरल ब्राइटनिंग

ये देसी नुस्खा स्किन को नेचुरली ब्राइट बनाता है. हरड़ और मुलेठी का मिलाजुला असर डल स्किन को हटाकर एक ताजगी भरी चमक लाता है, बिल्कुल वैसा जैसे आपने अभी-अभी कोई स्किन रिवाइवल ट्रीटमेंट लिया हो.

5. हर स्किन टाइप के लिए सेफ और इफेक्टिव

चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई या सेंसिटिव सबके लिए फायदेमंद है. इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई जलन नहीं और सबसे अच्छी बात लेडीज और जेंट्स दोनों इसे यूज कर सकते हैं. दोनों के फेस पर कमाल का असर दिखाता है.

क्या कहती हैं डॉ. संजीता श्रीवास्तव



डॉ. संजीता श्रीवास्तव अपने वीडियो में कहती हैं, 'हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और जब चेहरा क्लियर और ग्लोइंग होता है तो कॉन्फिडेंस खुद-ब-खुद बढ़ता है. इस देसी हैक से आप ना सिर्फ स्किन के दाग मिटा सकते हैं बल्कि अपनी स्किन को लंबे समय तक हेल्दी और यंग रख सकते हैं.'