क्या आप बाथरूम के दरवाजे बंद करके उसकी सफाई करते हैं? सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कैसे

Bathroom Cleaning Mistakes: घर की सफाई की तरह ही बाथरूम की सफाई महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अनजाने में की जाने वाली एक छोटी सी गलती स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन रही है. अक्सर लोग बाथरूम की सफाई करने के लिए उसका दरवाजा और खिड़कियां बंद करके रखते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, बाथरूम को पूरी तरह से बंद दरवाजों और खिड़कियों के साथ साफ करने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. केमिकल क्लीनर का इस्तेमाल करने पर यह और भी खतरनाक हो जाता है. बंद बाथरूम में जहरीली गैसें तेजी से जमा हो जाती हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें:- Cracked Heels: एड़ी फटने के लक्षण और उपचार क्या हैं? पैर फटने का मुख्य कारण क्या है, एक्सपर्ट से जानिए फटी एड़ी किस कमी से होती है

फेफड़ों के लिए नुकसानदायक

बाथरूम की सफाई में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों जैसे फिनोल, ब्लीचिंग पाउडर और एसिड क्लीनर में हानिकारक रसायन होते हैं. इनके इस्तेमाल से जहरीली गैसें हवा में फैलती हैं. बाथरूम के दरवाजे बंद होने के कारण ये गैसें अंदर ही जमा हो जाती हैं. इन्हें सांस के जरिए अंदर लेने से सफाई करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ सकता है.

सफाई के दौरान हमारे शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सांस लेने की दर बढ़ जाती है. अगर हम बहुत अधिक जहरीली गैसें अंदर ले लेते हैं, तो वे सीधे फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचाती हैं. लंबे समय में इससे फेफड़ों में संक्रमण, एलर्जी और अस्थमा की गंभीरता बढ़ सकती है.

बाथरूम की सफाई से पहले दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खोल देनी चाहिए. बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन है, तो उसे चालू कर देना चाहिए. इससे जहरीली गैसों को बाहर निकालने और हवा के उचित संचार को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही मास्क और दस्ताने पहनने से रसायनों को सीधे शरीर के संपर्क में आने से रोका जा सकेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.